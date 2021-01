La llegada de la vacuna contra el coronavirus intentó ser demonizada por los medios hegemónicos desde el primer momento. La Sputnik V, que fue popularmente denominada "vacuna rusa", ha sido muy estigmatizada y se han lanzado todo tipo de teorías conspirativas y barbaridades en diversos programas de radio y televisión. Tato Young, periodista de La Nación, realizó un vergonzoso editorial en el que se refirió a la campaña de vacunación en la Argentina.

En el programa de anoche, Tato Young realizó un repudiable comentario al referirse a la vacuna contra el COVID-19 que cientos de argentinos ya se están aplicando: "¿Cuál es la segunda opción? La primera es que estén haciendo política distributiva hacia abajo con la vacuna, en esta igualización permanente hacia abajo".

A través del programa La Nación TV, el verborrágico periodista hizo un verdadero papelón e intentó instalar que la segunda dosis de la vacuna Sputnik V no sería aplicada: "Y la otra, más grave, más grave... Es que la segunda dosis no exista. ¿No será que esta es la vacuna y que no exista una segunda vacuna y están preparando el terreno para esto? Con este supuesto dilema moral que plantea Carla Vizzotti. ¿No se estarán atajando porque la segunda dosis no existe? Cuánta oscuridad que hay alrededor".

El anuncio de Carla Vizzotti sobre la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus:

Carla Vizzotti, secretaria de acceso a la Salud, aseguró que en los próximos días "llegarán 300 mil dosis del segundo componente, para completar los esquemas de vacunación iniciados". Luego, explicó Vizzoti, continuará el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis adquiridas, de ambos componentes. De esta forma, Vizzoti confirmó que se aplicarán los dos componentes de la vacuna Sputnik V, sin diferir la segunda dosis.

Cómo funciona la vacuna Sputnik V

Según informó Carla Vizzoti, la vacuna Sputnik V "es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes". En primer lugar, el componente Ad26, y luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5. La funcionaria reconoció que Argentina planea administrarlas según esta indicación.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, al 8 de enero se aplicaron 107.542 de las 300.000 dosis distribuidas de la vacuna Sputnik V. De esta manera, según información de Our World in Data, nuestro país está entre los primeros que diseñaron políticas de vacunación y en el puesto 14 en cuanto a la cantidad de aplicaciones que se dieron: con 107.542 dosis, encabeza el listado de Latinoamérica, donde sólo México, Chile y Costa Rica iniciaron su campaña.