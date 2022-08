Una participante de La Voz Argentina conmovió a Ricardo Montaner: "La procesión por dentro"

Ricardo Montaner se emocionó con Amandicia, una participante de La Voz Argentina, y tomó una decisión inesperada.

Ricardo Montaner se emocionó al escuchar cantar a Amandicia, una participante de La Voz Argentina (Telefe) quien se enfrentó contra su compañera Julieta Celiz en el marco de las Batallas. Ambas jóvenes pertenecían al equipo de Mau y Ricky Montaner, y si bien el dúo de hermanos se terminó quedando con Julieta, Amandicia cautivó a Ricardo.

Las dos concursantes cantaron You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Aretha Franklin. Las dos se lucieron y los votos del jurado estuvieron muy divididos, pero Julieta fue la elegida por sus coaches para quedarse en la competencia y Amandicia se quedó afuera. Sin embargo, a los pocos segundos Montaner la eligió para tomarla en su equipo.

Después de haber cantado, la artista dijo unas palabras en relación a lo que siente cuando canta y lo que busca transmitir. “Para mí esto significa mucho trabajo y mucho amor hacia mi profesión, hacia el entretenimiento y hacia la música. Yo milito mucho sobre la gente gorda, la gente que fue discriminada por el cuerpo", comenzó.

"Y el vivir eso, siempre fue la energía, la fuerza y el arrancar desde lo más profundo que tengas, para sacarlo afuera y que la gente se quede diciendo: ‘¡Cuánta energía que tiene!’. O hacer un spagat y que digan: ‘¡Ah, se puede abrir de piernas!’. Me pasa. Para mí, es un honor, es un placer y es una bandera que llevo siempre. Y esto es recién el comienzo”, concluyó. Y a los pocos segundos de haberse ido, Montaner la invitó a formar parte de su equipo.

La razón por la que Ricardo Montaner eligió a Amandicia para incluirla en su equipo de La Voz

"Párate ahí que te quiero decir algo, te quiero decir por qué lo hice. Sin dudas, tienes un talento enorme y todos aquí te lo hemos reconocido, está de más que te diga eso. Pero desde que empezó la batalla, yo sentía que tu batallabas más", le expresó Montaner a la joven.

Y señaló que lo que la conmovió de ella fue que vino al programa a contar su historia. "Siento que tú vienes luchando esto hace muchos años y que esos saltos tuyos y esa energía que pones no es otra cosa que una defensa, es una pantalla que pones para que la gente te vea alegre, feliz y crea que tu superas cualquier cosa. Pero como decía mi vieja, la procesión va por dentro. Has llevado la procesión por dentro mucho tiempo", opinó.

En este sentido, le dijo que lo que debe ser su bandera es su talento, "porque con talento, con ese don que Dios te dio, lo demás da igual. Lo demás es lo de menos". "Entonces, yo te doy la bienvenida de nuevo. Y, a partir de ahora, vamos a manejar ese energía exclusivamente para que cantes mejor, porque es que tú no necesitas otra cosa, eres una gran intérprete y eso es lo que importa”, concluyó.