Tyler Read, entrenador: "Llevo años entrenando a adultos de más de 70, y los que todavía se levantan, suben escaleras y caminan con facilidad son aquellos que han seguido aumentando las cargas".

Caminar todos los días es uno de los hábitos más recomendados para cuidar la salud y mantenerse activo a medida que pasan los años. Sin embargo, aunque los paseos mejoran la resistencia cardiovascular, no siempre son suficientes para conservar la fuerza muscular. A partir de los 70, los especialistas recomiendan incorporar ejercicios específicos para fortalecer las piernas, preservar la movilidad y mantener la autonomía.

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El entrenador Tyler Read, que lleva años trabajando con adultos mayores, destaca la importancia de progresar en los entrenamientos para evitar la pérdida de fuerza. "Llevo años entrenando a adultos de más de 70 años, y los clientes que todavía se levantan, suben escaleras, se agachan y caminan con facilidad son aquellos que han seguido aumentando las cargas", asegura en Eat This, Not That!.

Cómo entrenar a partir de los 70 años, según expertos.

Su experiencia pone el foco en que no alcanza con mantenerse en movimiento, también es necesario estimular los músculos para que sigan trabajando y se fortalezcan. En ese sentido, advierte: "Las rutinas fáciles que nunca aumentan de dificultad te mantienen en movimiento, pero no consiguen que avances en la dirección adecuada".

Por qué caminar no es suficiente para fortalecer las piernas después de los 70

Poder caminar durante una hora a buen ritmo es una señal positiva de resistencia física. Sin embargo, esta capacidad no necesariamente refleja cuánta fuerza tienen las piernas. Como explica el entrenador Jarrod Nobbe, "caminar sigue siendo una de las actividades más beneficiosas para la salud después de los 70, pero caminar más no siempre soluciona una zancada que ha empezado a debilitarse".

Con el envejecimiento, la musculatura puede perder volumen y capacidad para generar fuerza. Por eso, complementar las caminatas con ejercicios de resistencia resulta fundamental para conservar la funcionalidad y facilitar actividades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o agacharse.

Cómo entrenar a partir de los 70 años, según expertos.

Los cuatro ejercicios para ganar fuerza en las piernas

Sentadillas a una silla: fortalecen los cuádriceps y los glúteos, además de practicar el movimiento necesario para levantarse y sentarse.

Elevaciones de talones: ayudan a trabajar los músculos de la parte inferior de las piernas y aportan estabilidad a los tobillos.

Zancadas hacia atrás con apoyo: permiten fortalecer glúteos y cuádriceps, mientras se trabaja un patrón de movimiento diferente al de caminar.

Puente de glúteos: activa los glúteos y los isquiotibiales sin exigir movimientos de alto impacto.

También es importante trabajar el equilibrio. El entrenador Francesco Zen explica que caminar no siempre alcanza para desarrollar esta capacidad, ya que "después de los 70, el equilibrio depende tanto de la fuerza de las piernas y de la rapidez con la que reaccionas como de la capacidad de mantenerte quieto". Por eso, mantener las caminatas y sumar ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana puede ayudar a conservar la movilidad, la estabilidad y la independencia durante el envejecimiento.