Viral: se hartó de las preguntas y colgó un polémico cartel en su local

Un vendedor colgó un llamativo cartel para sus vecinos en la puerta de su negocio y se volvió viral en las redes.

Un vendedor de un negocio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires se cansó de que sus clientes entren a local para pedirle indicaciones y publicó un ocurrente cartel en la entrada. Una usuaria de Twitter que pasó por el local lo encontró tan gracioso que no pudo evitar sacarle una foto. A los pocos minutos, el cartel se volvió viral en las redes sociales y desató una oleada de risas en la plataforma.

Para los comerciantes, es muy común que las personas entren a su lugar de trabajo para preguntar cosas que nada tienen que ver con el local, como indicaciones para llegar a algún lugar o demás cosas de la vida cotidiana en la ciudad. Aparentemente, el vendedor recibía tantas consultas al día que se hartó y decidió tomar una firme medida al respecto: escribir una lista con todas las respuestas a las preguntas más frecuentes que le hacen.

Laura Palmera, usuaria de Twitter y vecina de la zona, compartió la imagen y escribió: "No quiero saber tu signo, decime con qué ítem de identificas". En la foto, se podía ver la lista, titulada "información de utilidad", con 20 ítems diferentes, como indicaciones sobre calles y otros sitios, como el PAMI, la carpintería o la farmacia. "PAMI: se mudó a Salta y Moreno (no sabemos los horarios). Telefónica: no sabemos nada, desapareció. Venta de tornillos: cualquier ferretería, nosotros no", comienza.

Otros de los ítems aparecieron acompañados de divertidos comentarios. "Casa de miel: se fueron hace 15 años, hace mucho que usted no anda por acá", se puede leer en uno de ellos. "¿Pasa la grúa por acá?: ¡Sí! Te llevan el auto", dice otro. Debajo, el vendedor escribió, con una mayúscula furiosa: "Importante: cualquier otra calle, no la sé. No me joda más, estoy trabajando y este local no es un centro de información al ciudadano". El tweet superó los 24 mil likes y se llenó de comentarios por parte de usuarios de la plataforma.

Las reacciones en las redes a la lista creada por el vendedor