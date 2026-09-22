El truco de belleza más simple para empezar a hacer en primavera: "Las mascarillas dentro de las medias son ideales para la nutrición de los talones".

Con la llegada de la primavera, los pies y los talones empiezan a recuperar protagonismo con el uso de sandalias y ojotas. Sin embargo, después de meses de frío, calzado cerrado y falta de hidratación, es muy común encontrarlos secos, ásperos o con algunas durezas. Por esta razón, este tratamiento intensivo que se hace de noche es una excelente opción.

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"Cuando buscamos hidratación y nutrición en los talones, las mascarillas en calcetín pueden ser un buen recurso. El formato ayuda a mantener el producto en contacto con la piel favoreciendo su acción", explica Vicente Calduch, farmacéutico y CEO de los Laboratorios Calduch. Este sencillo gesto puede convertirse en un pequeño ritual de belleza para recuperar el confort de la piel y preparar los pies para la nueva temporada.

Mascarilla para pies: el truco de belleza simple para aplicar a partir de esta primavera.

Por qué las mascarillas en medias pueden mejorar los talones secos

Los talones son una de las zonas que más tienden a resecarse. La piel es naturalmente más gruesa y, además, soporta presión y fricción de manera constante. Por eso puede acumular células, endurecerse y adquirir un aspecto rugoso. Para combatir todo esto, lo mejor es aplicar un producto nutritivo y mantenerlo en contacto con la piel durante varias horas.

Las mascarillas en formato medias están pensadas precisamente para eso. "Pueden ser un buen recurso. El formato en media tiene además la ventaja de mantener el producto en contacto con la piel durante un tiempo prolongado, favoreciendo su acción", señala el experto. Se consiguen en varias perfumerías, farmacias o bazares como mascarillas para pies.

El truco consiste en dejarlas actuar durante la noche

La noche es un buen momento para incorporar este tratamiento porque permite dedicar más tiempo al cuidado de los pies sin tener que caminar inmediatamente después. El procedimiento es muy simple, aplicar la mascarilla o una crema o bálsamo nutritivo sobre los talones, insistiendo en las zonas más secas, y cubrir después los pies con unas medias o calcetines de algodón.

"El propio efecto oclusivo de la media ayuda a mantener el producto sobre la piel durante más tiempo", explica el farmacéutico. De esta manera, el producto permanece en contacto con la piel mientras descansamos y el gesto puede incorporarse fácilmente a la rutina nocturna.

Mascarilla para pies: el truco de belleza simple para aplicar a partir de esta primavera.

Qué ingredientes buscar para unos talones más suaves

Más allá del formato del producto, la fórmula también importa. Para los talones secos, conviene apostar por productos que proporcionen "hidratación, nutrición y protección frente a la pérdida de agua". "En el caso de los talones, que suelen presentar una piel más gruesa y sometida a mucha fricción, son especialmente interesantes los ingredientes de carácter emoliente y oclusivo, que ayudan a mantener la piel flexible y confortable", aconseja Vicente Calduch. La idea no es únicamente reparar los talones cuando ya están muy secos o agrietados, sino mantener una hidratación constante para evitar que vuelvan a perder suavidad.

La rutina más fácil para cuidar los pies en primavera

No hace falta dedicar demasiado tiempo. El experto propone convertir la hidratación en un hábito diario y reservar los tratamientos más intensivos para aquellos momentos en los que la piel esté especialmente seca. "Para los talones, podemos aplicar una pequeña cantidad de crema por la noche, insistiendo especialmente en las zonas más secas, y cubrir después los pies con unos calcetines de algodón. De esta manera, mantenemos el producto en contacto con la piel durante más tiempo y conseguimos un gesto de cuidado sencillo que podemos incorporar a nuestra rutina nocturna", explica.