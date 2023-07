Urgente: hay boletos gratis para viajar en colectivo y anuncian cómo obtener el beneficio

Confirmaron un beneficio para miles de personas que podrán viajar de manera gratuita en colectivo. Cómo hay que hacer para adquirirlo.

El transporte público es fundamental para millones de personas en la Argentina, ya que se pueden realizar extensos viajes por un precio accesible. Para este martes 1° de agosto, el boleto de colectivos subirá en distintas partes del país. Sin embargo, en una provincia habrá un beneficio para viajar gratis.

Se trata de la provincia de Tucumán. Allí, el boleto de colectivo aumentará a $120, por lo que el Gobierno iniciará un programa con pasajes gratuitos para jubilados tucumanos que podrán utilizar durante los meses de agosto y septiembre de 2023.

Cómo adquirir el beneficio

El programa, que cuenta 70.000 beneficiarios (30.000 de capital y 40.000 del interior de la provincia de Tucumán), se extenderá hasta el viernes 4 (entre las 7 y las 13 horas) de julio en el complejo Belgrano, ubicado en la calle General Lamadrid 15 (San Miguel de Tucumán). El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, se refirió a este beneficio y expresó: "La gente llega, se los guía a los puestos donde están sus boletos, se los entregan y se desocupan rápido".

Habrá boletos gratis para viajar en colectivo en Tucumán.

Requisitos para obtener el boleto gratis de colectivo

Ser jubilado.

Presentar DNI.

Cuándo se entregan boletos gratuitos para jubilados

Lunes 31: DNI con terminaciones 0 y 1

DNI con terminaciones 0 y 1 Martes 1: DNI con terminaciones 2 y 3

DNI con terminaciones 2 y 3 Miércoles 2: DNI con terminaciones 4 y 5

DNI con terminaciones 4 y 5 Jueves 3: DNI con terminaciones 6 y 7

DNI con terminaciones 6 y 7 Viernes 4: DNI con terminaciones 8 y 9

La medida más esperada para viajar con la SUBE que llega en agosto 2023

En los últimos días, desde el Ministerio de Transporte de la Nación hicieron un anuncio importante en el sitio del Gobierno Nacional. "Les informamos a las personas usuarias que viajan en transporte público en alguna de las 52 localidades donde funciona el sistema SUBE, que frente a una situación de emergencia se puede pagar el viaje a un tercero que no tenga saldo en la tarjeta o haya extraviado la SUBE", señalaron.

En tanto, destacaron que un chofer ya no podrá obligar a bajar de una unidad a un pasajero que no cuente con la tarjeta SUBE: "En caso de pagar con la tarjeta SUBE el viaje de otra persona, no se podrá hacer descender al pasajero ni aplicar, en ninguna circunstancia, sanción o multa a quien viaje".

Esta modificación comenzará a regir a partir del próximo martes 1° de agosto, por lo que ya no podrá haber un eventual conflicto entre los choferes y pasajeros que no cuenten con saldo en la tarjeta SUBE.