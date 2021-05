Picante cruce entre dos conductores de TN por el aislamiento

Los periodistas mostraron diferentes posturas y se lo dijeron en vivo.

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las opiniones en relación al aislamiento o la cuarentena tiene diferentes contrapuntos. Esta vez el intercambio de opiniones se dio en Todo Noticias (TN), no en relación a un entrevistado sino entre los conductores Paula García y Santiago Dorrego. ¿La discusión? Si era válido denunciar o no a ciudadanos y ciudadanas en el caso de no cumplir con las reglas del confinamiento.

Frente a las restricciones a la circulación y el no respeto a las medidas, la conductora manifestó que "si cada uno hace lo que quiere, algo hay que hacer" mientras que el periodista defendió: "Es que cada uno no hace lo que quiere, hace lo que puede, Paula". Mientras que de fondo, otro recordó que "no nos olvidamos algunos hicieron un funeral en el medio de plena pandemia" pero, haciendo caso omiso, ella remarcó: "Hay muchos que hacen lo que quieren".

Frente a esto, García recordó: "El que organiza un fiesta de 15, como el concejal de Tucumán hace lo que quiera o como el Juan Carlos de Recoleta. Hacen lo que quieren, no lo que pueden. Hacer una fiesta clandestina es hacer lo que quieren" y allí su par, Dorrego, disparó: "Sí está bien, está bien. Estoy de acuerdo, creo que no se tienen que hacer las fiestas clandestinas ni los funerales públicos ni nada".

Si bien la conductora concordó con la última idea, remarcó: "Si todos nos quedamos en 'y porque este hizo tal cosa, yo hago esto', es un descontrol. Cada uno tiene que empezar por casa, es así. No queda otra. Si esperamos que los de arriba cumplan y bueno... ¿Sabés qué? Nos vamos a morir de Covid todos". Dorrego intervino y lanzó: "Convengamos que no dan un ejemplo claro los políticos".

García manifestó que eso "no va a suceder nunca" pero criticó a los ciudadanos y las ciudadanas que no cumplen porque se debe "empezar por casa a cumplir con lo mínimo". Sobre esto, expresó: "Nos perjudicamos nosotros. Los que no cumplen en la política, ya están todos vacunados". Y sentenció sobre el tema: "Yo soy partidaria de denunciar al que no cumple las reglas, ustedes hagan lo que quieran".

