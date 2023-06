Cómo ganar dinero en dólares desde Argentina: el truco revelado por una tiktoker

Una tiktoker mostró cuál es el secreto para ganar dinero en dólares desde Argentina con un sencillo truco.

Una mujer se volvió viral en TikTok al contar una original estrategia para ganar dinero en dólares desde Argentina. Debido a la inflación, muchas personas están apostando a ahorrar dinero en dólares. Al mismo tiempo, muchos jóvenes buscan conseguir trabajos remotos, que les permita hacer sus tareas desde la comodidad de su hogar. Por todo esto, la tiktoker reveló un sencillo truco que cualquiera puede hacer para conseguir ambos objetivos.

Valentina, cuyo nombre de usuario en la plataforma es @tubestself, sube diferentes videos sobre marketing y trucos para conseguir trabajo. Recientemente, publicó uno que se volvió viral y en el que explicó cómo conseguir trabajo con sueldo exclusivamente en dólares a través de Linkedin, con una técnica muy simple.

"Si todavía no tenés una cuenta de LinkedIn, no sé qué estás haciendo de tu vida. Pero si la tenés, anda a la parte de empleos. Te dicen que se puede buscar por 'cargo, aptitud y empresa', pero no te dicen lo que voy a decir. Ahí en el buscador vas a poner una palabra que a los argentinos nos encanta: 'USD'", comenzó Valentina.

Y explicó que, haciendo esto, las búsquedas se filtran de modo que solo aparecen las empresas que ofrecen empleos remotos y en dólares. "Acá está todo lo que necesitás. No tenés trabajos en pesos. O sea tu búsqueda está 100% abocada a trabajos en dólares", sumó. Por último, explicó que si se cambia la ubicación de "Argentina" a "América Latina", aparecen todavía más oportunidades laborales de empresas de otros países.

TikTok abrió una convocatoria para ver videos a cambio de 100 dólares

Existen diversas formas de ganar dinero en Internet, como jugar videojuegos, responder encuestas e incluso ver videos en TikTok. Recientemente, la plataforma abrió una convocatoria para conseguir tres observadores profesionales que estén dispuestos a ver 10 horas de videos, ganando 100 dólares por hora. Esta convocatoria se abrió a todo el público, de modo que cualquier persona podía postularse.

El objetivo de la empresa era reclutar a los tres mejores observadores, para obtener mayor información sobre las tendencias del momento. Según trascendió, hubo más de 50.000 solicitudes para el puesto y una de las tiktokers que se quedó con el puesto de trabajo fue Rosella Cruz, una usuaria bastante reconocida en la plataforma.