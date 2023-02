Premios The Best: el lujoso look de Antonela Roccuzzo en composé al de Leo Messi

La esposa del campeón del mundo lució un look sobrio y a juego con el que vistió Messi para la especial gala.

27 de febrero, 2023 | 18.15

Este lunes 27 de febrero se celebró una nueva edición de los premios The Best organizados por la FIFA, en donde Lionel Messi figuraba como uno de los perfiles más fuertes para ganar la terna de mejor jugador. Ante este evento de suma importancia para la carrera del futbolista luego de coronarse como campeón del mundo, Antonela Roccuzzo acompañó a la ocasión con un lujoso look. A un día de haber celebrado su cumpleaños número 35 en compañía de sus tres hijos y sin su esposo que tuvo que jugar un importante partido con el PSG, la rosarina se reencontró con Messi para acompañarlo en este momento sumamente especial. Como diferencial de la noche, la pareja decidió vestirse en composé en un look totalmente negro y con algunos detalles que destacaban de cada uno. Para enfrentar el duro invierno francés, Roccuzzo lució un vestido largo negro con cuello tortuga y mangas largas. Para sumarle elegancia, la prenda contaba con un tajo al costado que dejaba una pierna al descubierto, extremidades que también se coronaban con unos zapatos de taco alto y abiertos, también negros. MÁS INFO The Best de la FIFA Premios "The Best 2023": Argentina, la mejor hinchada del mundo Pese al monocromo de su look, la esposa de Lionel Messi tuvo como protagonista a una cartera roja en forma de rosa para sumarle algunos detalles llamativos a su look sobrio,. En composé, se pintó los labios del mismo color, lo que completó un maquillaje sutil pero elegante. Además, decidió llevar su cabello recogido en una cola baja y con su típico flequillo de lado. Messi filtró las charlas íntimas que tuvo con Antonela Roccuzzo en pleno Mundial: "Un poco" Lionel Messi se expresó sobre el rol que Antonela Roccuzzo tuvo durante su paso por el Mundial 2022, en el que Argentina se consagró campeona. El futbolista campeón de Mundo evidenció su amor hacia la madre de sus hijos y destacó cuán compañera en el torneo de fútbol y después, en medio de la exposición masiva que le significó ganar la copa del mundo. "La verdad que seguimos un poco lo que veníamos haciendo en todo el Mundial. Hablábamos antes de irnos a dormir, pero sin tocar mucho del partido ni nada especial. Hicimos más o menos la rutina que veníamos haciendo cada día antes de los partidos o los dos o tres días antes, repetíamos lo mismo", comenzó su descargo el 10 en diálogo con Andy Kusnetzoff en Urbana Play. Messi hizo alusión a la tranquilidad que, en parte gracias a Roccuzzo, pudo tener durante los días de presión que significó el Mundial de Qatar 2022. "Estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estaba muy relajado, estaba muy bien, estaba haciendo todo para que se diera. Pude dormir bien y no tuve la ansiedad de que llegue el partido. Bah, sí, pero lo supe manejar muy bien y estaba muy tranquilo", concluyó el rosarino.