The 50 Best Restaurants 2026: cuándo es la gala que reunirá a los mejores chefs del mundo en Lima

Lima se prepara para convertirse en el centro de la gastronomía internacional con una nueva edición de The 50 Best Restaurants 2026, el evento que reúne a chefs, periodistas especializados, empresarios y referentes de la industria culinaria. Este evento tan esperado se desarrollará del 2 al 4 de noviembre y convocará a unos 1.200 invitados de más de 34 países.

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La edición de este año será particularmente especial, ya que será la primera vez que el encuentro global se celebre en América Latina. Además de reunir a algunas de las figuras más destacadas de la cocina mundial, la programación buscará mostrar la diversidad de ingredientes, tradiciones y propuestas gastronómicas de Perú.

Cuándo es la gala de The 50 Best Restaurants 2026

La ceremonia principal tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, donde se dará a conocer la lista de The 50 Best Restaurants 2026. La gala será el punto culminante de tres días de actividades dedicadas a la gastronomía y la hospitalidad internacional. La programación comenzará el 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida para los invitados, pensado como un espacio de encuentro y presentación de la cocina peruana.

El martes 3 se realizará 50 Best Talks, una jornada de intercambio sobre tendencias, ideas y desafíos de la gastronomía mundial. También habrá actividades especiales que permitirán conectar a profesionales de distintos países. Durante el encuentro se organizarán, además, los 50 Best Signature Sessions, experiencias culinarias colaborativas en las que participarán chefs internacionales y reconocidos talentos locales.

Qué premios se entregarán durante el evento

Además de revelar el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo, la programación contempla distintos reconocimientos especiales para destacar el trabajo y la evolución de la industria gastronómica. Entre ellos se encuentran el The Sustainable Restaurant Award, que distingue las prácticas ambientales y sociales de los establecimientos; el premio One to Watch, destinado a propuestas emergentes con potencial para convertirse en referentes del sector, y The World's Best Female Chef, que reconoce el talento y el liderazgo de las mujeres en la gastronomía internacional. La ceremonia permitirá conocer tanto a los restaurantes que integrarán la clasificación de 2026 como a algunos de los protagonistas que están marcando el rumbo de la cocina contemporánea.

Por qué Lima será el centro de la gastronomía mundial

La elección de Lima como sede representa una oportunidad para reforzar la proyección internacional de Perú como destino gastronómico. El encuentro reunirá a representantes de la industria de más de 34 países y permitirá mostrar la riqueza culinaria del país ante una audiencia especializada. Según las estimaciones difundidas por PROMPERÚ, el evento podría generar un movimiento económico cercano a los USD 2 millones, a partir de gastos en alojamiento, alimentación, transporte, producción y otros servicios turísticos.

Se espera que este evento contribuya a impulsar nuevas inversiones, atraer visitantes interesados en experiencias culinarias y fortalecer la cadena de valor que conecta a restaurantes y cocineros con agricultores, pescadores y productores locales. Así, Lima busca consolidarse internacionalmente a nivel gastronómico y aprovechar la atención mundial para mostrar una cocina construida a partir de sus tradiciones y su cultura.