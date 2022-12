Terry Hall, cantante del grupo de ska The Specials, fallece a los 63 años

Terry Hall, vocalista de la banda británica de ska The Specials, entre cuyos éxitos de finales de los años setenta y principios de los ochenta, a menudo cargados de contenido político, se encuentran "Gangsters" y "Ghost Town", ha fallecido a los 63 años, anunciaron sus antiguos compañeros del grupo.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, tras una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los más brillantes cantantes, compositores y letristas que este país ha producido", dijeron en Twitter.

Hall se unió a la banda en 1977 en Coventry, su ciudad natal, en el centro de Inglaterra. Con una mezcla de miembros blancos y negros y su sonido de inspiración jamaicana, se convirtieron en un símbolo de la nueva identidad multicultural británica en una época de tensiones raciales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"The Specials fueron una celebración de cómo la cultura británica se vio vigorizada por la inmigración caribeña", tuiteó en respuesta a la noticia el cantante Billy Bragg, parte de la misma oleada de artistas.

"Pero el comportamiento en el escenario de su vocalista fue un recordatorio de que lo suyo iba en serio: desafiar nuestra percepción de lo que éramos a finales de los setenta".

Hall era famoso por su expresión inexpresiva, mirando fijamente a las cámaras de televisión mientras cantaba, mientras el resto de la banda saltaba detrás de él.

Su canción "Too Much Too Young", una crítica al embarazo adolescente, alcanzó el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido en 1980 y repitieron la hazaña en 1981 con "Ghost Town", una protesta contra la decadencia urbana bajo el Gobierno de la ex primera ministra Margaret Thatcher.

Hall dejó la banda en 1981 para formar otro grupo, Fun Boy Three, con otros dos antiguos miembros de The Specials. Volvió a unirse a The Specials —también conocidos como The Special AKA— y actuó con ellos este mismo año.

(Escrito por William Schomberg; editado en español por Tomás Cobos)