Tendencias en corte de pelo mujer 2023: cuáles son los peinados que están de moda

El pelo corto siempre termina siendo más cómodo, fácil y barato de cuidar. Parece que para este año esas razones terminaron pensando más ya que todas las tendencias apuntan a un largo que no baja de los hombros. Una a una, todas las tendencias.

Como cada cierta cantidad de años las tendencias se repiten, los cortes de pelo que estarán de moda este 2023 tienen muchas vibras setenteras y noventeras. Los distintos tipos de bob, las medias melenas, el pelo corto y muchos muchos flequillos inundaron las pasarelas de los primeros desfiles del año. Hay opciones para todas: desde la elegancia de la melena "midi" hasta la comodidad de cualquier estilo de pelo corto.

Esto significa que continúan tres grandes tendencias: medias melenas, pelo corto (el pixie, el shag o el atrevido mullet) y las melenas XL con flequillo. Por lo tanto, realmente hay un amplio rango de cortes de pelo para todos los gustos, presupuestos y comodidades. Así como las pasarelas se inundaron con estos estilos, lo siguiente fueron las alfombras rojas. Las famosas enseguida se hicieron eco de estos cortes.

Uno por uno, los cortes de pelo que son tendencia en 2023

Clavicut

Peluquería

Esta media melena, justo a la altura de las clavículas (de ahí el nombre, 'clavicut'), es seguramente el corte estrella en 2023. Ideal para renovar melenas XL o para dejar atrás un bob que se quiera cambiar. Como dicen desde Cabello Experience, “ni largo, ni corto, el clavicut es el corte ideal para quienes quieren dar un nuevo aire a su look pero sin cambios drásticos” y destacan que “las melenas a la altura de la clavícula son perfectas para el otoño, porque permiten sanear la melena pero sin renunciar al largo del cabello”.

Es un estilo minimalista, que se consigue a base de líneas rectas y con movimiento. Además de ser tendencia total, es muy favorecedor y fácil de peinar. “Es muy versátil y luce genial con acabado pulido y brillo espejo, para también con ondas más definidas o desenfadadas. La raya se puede llevar al centro, para marcar más los contornos, o en el lateral, para añadir volumen”, dicen desde Cabello Experience.

Blunt Bob

Peluquería

Sin duda, los expertos apuntan a este corte como la melena de moda. Para los estilistas de Ananda Ferdi, esta melena corta que deja descubierta la nunca arrasará el próximo año, con o sin flequillo. Se trata del corte de pelo despuntado que destaca por la textura que aporta y sobre todo, el movimiento. Es una opción ideal para el pelo fino. Y lo mejor del corte: requiere muy poco mantenimiento, así que es de los cortes de pelo más cómodos y prácticos.

Pelo corto

Peluquería

Los cortes a capas, aplicados a cualquier tipo de melena, son tendencia total. “Es difícil imaginar cualquier otro peinado tan favorecedor, femenino y versátil como el 'frame cut'”, dicen desde Cabello Experience.

“Los cortes a capas son perfectos para cambios de look sutiles pero que nos darán un nuevo aire. Y es que, aunque darle forma a la parte delantera del cabello no es ningún cambio drástico, marca una gran diferencia. Y con un mínimo de mantenimiento, pues, a diferencia de los flequillos regulares, las capas de encuadre facial crecen gradualmente y no requieren citas frecuentes en el salón”, añaden los expertos de Cabello Experience.

Cortes en capas

Peluquería

'Lob frame cut': "uno de los peinados más actuales y populares, el lob, puede parecer a veces pesado en la parte delantera, especialmente si se tiene el cabello grueso. Enmarcar las capas de la longitud de la barbilla alrededor de la cara suavizará este peinado y acentuará sus características”, dice María José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

'Blunt bob frame cut': “las capas de encuadre a modo de flequillos de cortina son una opción perfecta para ocultar una frente más grande y atraer la atención a los pómulos”, dice Mª José Llata. 'Long frame cut': "Llevar la melena larga capeada es una de las mejores maneras de elevar el peinado largo, sobre todo marcando las capas alrededor del rostro para alzar tu mirada y suavizar rasgos", dice Llata.

'Bang frame cut': con capas largas y entrecortadas que empiezan justo por encima de la barbilla. Ideal para cabellos gruesos.

'Bob frame cut': dale vida a tu corte bob añadiendo, según los consejos de la experta, "capas tenues alrededor de la cara, para dar un toque personal al peinado, suavizando las formas alargadas y dando como resultado un look muy moderno."