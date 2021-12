Mica Viciconte, durísima contra Nicole Neumann: "Mi familia es Fabián y las tres niñas"

Micaela Viciconte habló sobre su embarazo e hizo un filoso comentario contra Nicole Neumann, expareja de Fabián Cubero.

Mica Viciconte, actual participante de MasterChef Celebrity, anunció durante uno de los episodios del programa que está esperando a su primer hijo con Fabián Cubero, ex de Nicole Neumann. Se sabe que la relación entre Nicole y Cubero, que comparten tres hijas, no está en su mejor momento. Ahora, tiró un comentario que dio de qué hablar entre sus seguidores.

Nicole y Fabián tuvieron tres hijas: Sienna, Indiana y Allegra. Desde hace meses, ella le reclama que no paga la cuota alimentaria, razón por la cual no se cree que no se puso muy contenta al enterarse que tendrá otro hijo con Viciconte. La relación entre los tres estuvo llena de momentos de tensión, y ahora, la actual pareja de Cubero respondió a una pregunta al respecto. Ella fue al programa de Catalina Dlugi y, en medio de la conversación, la periodista le preguntó sobre el vínculo con Nicole, a lo que ella se limitó a responder: “Mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano”.

Afortunadamente, las tres niñas se llevan muy bien con Viciconte y esperan con ansias la llegada de su hermanito “Están re contentas, me tocan la panza, escuchan, se acercan. Es un momento lindo y sentirse acompañadas por ellas es hermoso”, agregó. “A veces los nenes sienten que llega alguien para dejarlos de lado. En mi caso no es así y en mi familia no me enseñaron eso. El bebé va a traer unión, va a tener el amor de las hermanas y va a ser re contra malcriado”.

¿Por qué Mica Viciconte tardó en confirmar su embarazo?

Recientemente, Viciconte contó que tardó muchas semanas en confirmar los rumores de embarazo porque tenía problemas para quedar embarazada y su médico le dijo que era mejor no ilusionarse. Finalmente, la prueba le dio positiva, los chequeos le dieron todos bien y pudo compartir la noticia con sus seres queridos y sus fanáticos.

“Le había preguntado al obstetra y me dijo: ‘Esperá dos días más y ahí hacetelo’. No quería que me ilusione porque un estudio no había salido muy bien y era probable que iba a costar y por arte de magia se dio todo. Así que fue medio sorpresivo, también”, explicó.

“Yo hice toda la tarea: estudios, absolutamente todo. Sentía que había algo que no estaba tan bien y bueno, el estudio habló. Cuando vi el estudio me deprimí, dije: ‘No voy a poder’ y saqué un pasaje a las cataratas para ir el finde con Fabi. Pasamos unos días, cuando no me viene me doy cuenta, esperamos unos días más y me hice el test”, continuó.

“Me encerré en el baño, salgo y el test decía ‘error, embarazada, error, embarazada’. Entonces no sabía si era un error o estaba embarazada. Y ahí me tuve que ir a la radio a trabajar, volví a esperar tres horas y en la tanda no aguanté, me fui rápido al baño y ahí al toque las líneas y yo no sabía cómo salir de la radio ni qué decir. Tenía que esperar hasta las 12 para avisarle a Fabi que estaba embarazada”.