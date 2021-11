Zaira Nara rompió el silencio sobre la crisis con su marido: "No quiero hacerme cargo"

Zaira Nara habló sobre su crisis matrimonial, tras haberse enterado que su marido encubrió a Icardi para encontrarse con "La China" Suárez.

Zaira Nara también quedó involucrada en medio de la polémica entre su hermana, Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez desde que se filtró el rumor de que su pareja, Jakob Von Plessen, había sido cómplice del encuentro secreto entre el futbolista y la exestrella de Casi Ángeles y que incluso lo había ayudado a concretarlo. Ahora, Zaira habló sobre el tema por primera vez.

El pasado martes 23 de noviembre se estrenó parte de la entrevista exclusiva de Susana Giménez con Wanda e Icardi desde París, en la que la empresaria rompió el silencio sobre el escándalo, esta vez, desde un lugar mucho más sereno. Para Zaira, la actitud de su hermana fue “muy prudente”. Cuando le preguntaron por Jakob, evadió el tema por completo.

“Ella para vos, en este caso, ¿fue un ejemplo, un modelo a seguir? Tal vez, ¿vos hubieras actuado de otra manera?”, le preguntó el periodista de Intrusos. “Es muy difícil decir qué haría uno en una situación así. Te soy sincera, no sabría decirte ni cómo actuaría ni qué diría. No tengo ni idea. Ahora, con el diario del lunes y viendo cómo actuó y cómo habló, te digo que la verdad que me parece que estuvo bien”, declaró la conductora.

“Se habló de que tu marido estuvo involucrado porque fue la persona que esperó a Mauro en el auto durmiendo mientras él iba al hotel a ver a ‘La China’ y que vos habrías estado en una crisis importante con él por esto. ¿Hay algo que quieras decir o aclarar al respecto?”, indagó el movilero.

“No. Que estamos bárbaro y que, como te repito, no quiero involucrarme en el tema porque realmente, si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, cerró Zaira con contundencia.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre los mensajes de ‘La China’ que encontró en el celular de Icardi?

Durante la entrevista con Susana, Nara reveló con detalles qué decían los mensajes de texto que encontró en el teléfono de Icardi. “Estábamos en el campo, somos una familia muy pegada. Yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas y me pidió una foto. Agarré el celular de él y buscando empecé a ver pantallazos de un chat, con una mujer muy famosa”, comenzó.

Sobre el impulso que tuvo al publicar esa historia de Instagram diciendo “otra familia que te cargaste por zorra” que hizo estallar el escándalo, admitió que no fue la mejor idea haberlo hecho público de esa manera: “En ese sentido la culpa la tuve yo, porque antes de hablar con mi mejor amiga o mi hermana, como tenía mi teléfono en la mano, lo primero que se me vino a la cabeza fue subir esa historia de Instagram”, expresó Wanda.