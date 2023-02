Yuyito González contó su verdad sobre Porcel en medio de las denuncias: "Les creo"

La figura icónica de los 80' habló de su relación con Porcel en medio de las denuncias de acoso hacia el actor.

A días de que Georgina Barbarossa hablara de las reiteradas situaciones de acoso que sufrió por parte de Jorge Porcel, Yuyito González reapareció públicamente y habló sobre su relación con el actor y humorista. “La escuché a Georgina decirlo, pero lo que me sorprendió que fue estando embarazada, me sonó muy fuerte", reveló la vedette.

La famosa actriz y modelo ícono de los años 80' en Argentina, se refirió públicamente a la cantidad de denuncias hacia Porcel que surgieron a raíz de la declaración de Barbarossa y se confesó sobre su vínculo con el humorista, con quien trabajó durante muchos años. En diálogo con A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, González profundizó sobre el tema.

Luego de confesar que estaba al tanto de las declaraciones de Barbarossa, la vedette contó: "Yo sé que muchas chicas han tenido muchas experiencias diferentes con Porcel, no muy buenas y yo las respeto y les creo". Sin embargo, también profundizó: "También debo ser honesta y decir que no fue mi caso, jamás en la vida me maltrató".

En este marco, Yuyito continuó: "Por empezar, yo nunca jamás hubiera dejado que alguien me maltrate ni en el ámbito laboral ni fuera del ámbito laboral”. Por último, recalcó: "Nunca hubiese trabajado con alguien que me maltratara".

Grave denuncia de Georgina Barbarossa a Jorge Porcel: "Necesitaba trabajar"

Georgina Barbarossa recordó el acoso que vivió por parte de Jorge Porcel cuando daba sus primeros pasos de su carrera. La actriz se pronunció sobre la situación en que el actor se sobrepasó con ella en medio de un espectáculo y reveló por qué decidió no hablar al respecto en aquel momento.

"No había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso", pronunció Marcelo Polino en su programa de radio a Barbarossa en medio de una entrevista. "A mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el Vasco y no le dije nada porque lo iba a matar", comenzó su explicación la actriz.

Barbarossa en ese momento tenía 25 años y estaba casada con el padre de sus hijos mellizos, fallecido en 2001 tras un asalto callejero. "Pero un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama ‘pan amargo’, señores", cerró la celebridad.

La actriz se había referido al tema en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, cuando contó: "La verdad es que la pasé muy mal. Era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando Allá en el rancho grande, un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director. Y vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal. Yo estaba apoyada en una tranquera. Y me quedé helada, pero seguí. Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo. Porque me metió mal la mano, mal. Horrible. Pero me quedé y no sé, seguí. Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llora".