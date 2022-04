Yanina Latorre y su insólita denuncia contra Ana Rosenfeld: "Lechuceada"

Yanina Latorre hizo una insólita denuncia contra Ana Rosenfeld luego de la fuerte pelea en vivo entre ambas en LAM y de su caída al piso en el programa de Ángel de Brito en América TV.

Yanina Latorre vs. Ana Rosenfeld es una de las grandes batallas de la televisión argentina en lo que va de 2022. Es que las panelistas de LAM (América TV) se pelearon en vivo en el programa de Ángel de Brito y luego la esposa de Diego Latorre se cayó al piso en pleno estudio del canal.

Ante esto, en Intrusos (América) entrevistaron a Latorre y ella hizo una insólita denuncia contra su colega, que se irá de vacaciones a Miami (Estados Unidos) y todo indica que cuando regrese a la Argentina abandonará el ciclo. La histórica "Angelita" explotó de furia y aseguró que el blooper al aire no fue simplemente un accidente normal.

La insólita acusación de Yanina Latorre vs. Ana Rosenfeld: "Brujos"

Frente a frente con el cronista de Intrusos, la panelista fue contundente acerca de lo que le ocurrió en LAM y opinó: "¡Estaba lechuceada! Nah... Esto es un laburo. ¡Dos veces al aire! Y justo me pasa acá, como para que no venga". No obstante, el testimonio de "Yani" no quedó simplemente en la insinuación de algún trabajo de "magia negra" por parte de su compañera, sino que profundizó y hasta brindó detalles al respecto.

"¿Pero viste que a mí no me calla ni la caída? Alguien no quería que yo hable", insistió Yanina Latorre. Entonces, el notero la consultó acerca de una publicación de ella en su cuenta oficial de Twitter (@yanilatorre), en la que había escrito que le "pincharon el muñeco" en referencia justamente a una especie de gualicho que -según ella- le habría hecho la abogada.

Sin dudarlo, la panelista reiteró: "Estoy convencida de que me pincharon el muñeco. Todo el mundo me dijo ´ponete ruda, ponete algo, ojo que esta contrata... Tiene brujos en dólares´". Por último, Yanina Latorre repitió que está "segura" de que Ana Rosenfeld le hizo alguna brujería y cerró: "¡Aparte me echa la culpa a mí de todo! Hay 200 minas denunciándola, está todo el país en su contra y la culpa la tengo yo".

Las denuncias contra Ana Rosenfeld por estafa

En las últimas horas, aparecieron en la escena mediática muchas mujeres que acusaron a la letrada de haberles cobrado "en dólares" y luego no haber prestado el servicio correspondiente. Si bien fueron varias las que fueron lapidarias sobre este tema, hubo un denominador común entre todas: que Rosenfeld "se quedó con la plata y no hizo nada" porque la causa para la que fue contratada "no tuvo ninguna resolución".