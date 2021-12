Yanina Latorre y Andrea Taboada se cruzaron a días del final de LAM: "Te confundiste"

Andrea Taboada y Yanina Latorre se volvieron a cruzar al aire, a solo unos días del final de LAM.

Los Ángeles de la Mañana está muy cerca de terminar y Ángel de Brito está aprovechando cada uno de estos últimos días para despedirse de sus angelitas, a las que les prepara emotivos videos con su paso por el ciclo. Este lunes fue el turno de Andrea Taboada, que además de quebrarse por la grabación, se cruzó con Yanina Latorre, con quien ya tuvo varios encontronazos al aire. "Vos te confundiste, nunca te hubiera cagado", le dijo Yanina a su compañera, que señaló que ambas "crecieron" después de aquel episodio.

Ángel de Brito sorprendió hace unos días cuando anunció el final abrupto de LAM tras cinco temporadas al aire. Aprovechando los últimos días del programa, el conductor y la producción decidieron ir despidiendo a las panelistas de a una por día, con un video emotivo repasando sus estadías en el ciclo de espectáculos de El Trece. Este lunes le tocó a Andrea Taboada, que no solo se conmovió por el repaso sino que también se cruzó una vez más con Yanina Latorre, quien también se emocionó por el video para Taboada.

"Me gusta que terminen mejor ustedes dos porque las quiero mucho a ambas", comentó Ángel de Brito, en un intento por acercar a Taboada y Latorre. Además de decirle que la quería "un montón" y todavía quebrada por el llanto, Latorre se dirigió a su compañera: "Fuiste con la única que no me enojé nunca a pesar de que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía". "Vos querías que yo te pidiera perdón por algo que no hice. Si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste, yo nunca te hubiera cagado", agregó la esposa de Diego Latorre.

"Vos fuiste fuerte con mi vieja, con Lola. No me lo merecía", cerró la angelita. "Yo con tu familia nunca me metí, no señalé ni nada. Si nos tenemos que sentar a charlar lo hacemos. Estamos en un momento distinto, las dos hemos crecido después de aquel episodio", replicó Taboada, mientras De Brito pedía paz y que no se volvieran a pelear en ese momento.

Por qué Taboada y Latorre se habían peleado

Andrea Taboada aseguró en diversas oportunidades que su compañera la "traicionó al aire", contando algo que ella le había confiado como amiga. En diálogo con Marcelo Polino, fue la misma Yanina Latorre la que explicó por qué se enojó la locutora. "Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no voy a venderla. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire", contó Yanina. Además, la contadora también fue muy picante en Twitter, donde aseguró que ella "no anda con tipos casados", dando a entender que eso era lo que las había distanciado como amigas.