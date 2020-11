La mediática pareja de Diego Latorre compartió su reacción cuando se enteró la triste noticia.

La noticia de la repentina muerte de Diego Armando Maradona conmovió a la Argentina y sacudió a todo el mundo. El exfutbolista falleció debido a un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, en la casa de Tigre donde se recuperaba lentamente. Una de las afectadas por la triste primicia fue Yanina Latorre, quien había tenido contacto con él por medio de su marido. "Salí al pasillo a los gritos y busqué a Mariana Fabbiani", reveló, sobre su reacción inmediata de ayer.

Según contó en su cuenta de Instagram, ella se encontraba en su camarín tras su participación en "Los ángeles de la mañana" (El Trece) cuando le llegó la inesperada noticia. “En un rato hacemos LAM, pero qué día ayer. Me shockeó. Me avisó Dora, yo estaba en el camarín, recién salía de LAM, cuando empezó, creo que en América, (Guillermo) Andino, el primero. Bueno, (Luis) Ventura", comentó en sus stories.

Y, con respecto a su reacción inmediata, confesó: "Salí corriendo al pasillo y no había nadie. La busqué a Mariana Fabbiani y no lo podíamos creer. Empecé a los gritos ‘Mariana, Mariana’, y ella empezó a buscarlo por el teléfono. Y yo le decía ‘Chequealo, no sé si es verdad’. ¡Qué loco todo!”.

“Estuve todo el día mirando lo que pasó. Los goles, la cara de él corriendo. Qué loco. Estoy shockeada todavía, no lo puedo creer. Pienso todo el tiempo en Claudia, Dalma y Gianinna, que me disculpen todos los demás, pero son las que más conozco”, sumó la mediática pareja de Diego y mamá de Lola Latorre.

Para demostrar su luto, Yanina Latorre compartió una imagen de la época en la que Maradona jugaba con Diego Latorre en Boca. En la instantánea también se la puede ver a Claudia Villafañe. "Nunca voy a olvidar el dia que lo conocí. Una sensación....increíble. Tenia algo distinto, que jamás sentí nadie", escribió.