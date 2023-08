Yanina Latorre se sacó y despotricó contra un ex Gran Hermano: "Qué tipo boludo"

La panelista de televisión habló sobre un comentario que uno de los más resonantes concursantes de GH hizo en público. Yanina Latorre fue letal desde su cuenta de Twitter.

Yanina Latorre es una de las panaliestas más picantes de la televisión, medio donde desembarcó después de haber demostrado su espíritu osado desde su cuenta de Twitter con comentarios sobre farándula. En una de sus más recientes publicaciones en la red social de Elon Musk, la conductora radial apuntó sin tapujos contra Thiago Medina por sus dichos sobre el embarazo de Daniela Celis.

La exparticipante de Gran Hermano hizo público su embarazo de gemelos en un video de TikTok y, después de haber sido criticado en la redes sociales, Thiago Medina, el novio de la joven, rompió el silencio. Latorre reaccionó a una nota de un medio cuyo título incluía el textual "Tuve que dejar de ir a la clínica", en boca del exparticipante de GH.

"Qué tipo boludo", escribió Latorre en alusión a los dichos de Medina. El enojo de Yanina se debió a la supuesta ausencia de Thiago como padre de los gemelos, pero el joven explicó los motivos en un descargo público: "Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien. ¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy re contento con ella".

A pesar de su enojo por las habladurías, Medina destacó su relación con Daniela, a quien conoció en la casa de Gran Hermano. "Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo. No quiero dar explicaciones", explicó el joven. Y cerró: "Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está".

Yanina Latorre sobre los mensajes qjue Holder le habría enviado a su hija

La panelista contó que Lola Latorre recibió mensajes subidos de tono por parte de Tomás Holder cuando no era conocido, antes de su ingreso a GH. "Le mandaba mensajitos privados y videítos por Instagram cuando todavía no sabíamos quién era. Si llega a venir a casa, ¡pum! ¡Qué me importa! ¡Le inyecto metacrilato!", bromeó.