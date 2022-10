Yanina Latorre se sacó de nuevo contra Guillermina Valdés: "Golpe bajo"

La panelista y conductor de LAM arremetieron contra Guillermina Valdés. Yanina Latorre y Ángel de Brito acusaron de traidora a la actriz.

Yanina Latorre arremetió contra Guillermina Valdés por un tweet en el que la actriz se defendió de las acusaciones de la panelista. La angelita había definido a la ex de Marcelo Tinelli como traidora por ser parte de Quién es la Máscara, ciclo que compite de manera directa con el del conductor bolivarense.

"Yo creo que Guillermina miente, que le importa la opinión de todos los que estamos opinando de este públicamente. Yo creo que debe tener muchísimas ofertas de trabajo, pero sí hay una decisión de elegir ir a la competencia de su ex, del que se separó hace seis meses, por más que diga que no, ética y moralmente y no sé qué, decide ir al programa del frente", lanzó Ángel de Brito en LAM y aseguró que a Tinelli le molestaría la actitud que tuvo su ex y que ella lo sabría.

Latorre aprovechó para meterse en la polémica y acotó fuertes declaraciones a los dichos del conductor de América TV. "Ella puede hacer lo que quiere. Me parece que dice que nos contesta, pero dice que no nos contesta, no me importa pero sí le importa. Yo ni siquiera le pido tanto, lo que le pido es que no diga que es un golpe bajo. Golpe bajo podemos dar muchos mejores que este. Yo digo que se haga cargo de que fue para joderlo. Golpe bajo es otra cosa", enunció la esposa de Diego Latorre.

Esos dichos de los miembros de LAM surgieron como respuesta a una entrevista que la actriz dio en el ciclo radial Por si las moscas, donde soltó: "No le hice el mal a nadie, no le falté el respeto a nadie. Si iban a especular con el rating... yo tenía una máscara puesta. No me gusta la falta de respeto, porque mi familia sufre más que yo. Contesto con respeto porque no tengo nada contra nadie".

Fuerte cruce en Twitter de Latorre y Valdés

Yanina y Guillermina tuvieron un cruce por Twitter hace semanas, por las declaraciones que la panelista había tenido sobre la actriz. "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón", respondió la ex de Sebastián Ortega. Por supuesto que Latorre no pasó por inadvertida esa publicación y se envalentonó: "Ya que contestas en tw! Fui de las q mas hable! Y no dije ninguna barbaridad. Tenes q bancar la opinion del otro. Opine q yo no lo haría, puedo? O es una barbaridad opinar?".