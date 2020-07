Yanina Latorre volvió a cargar contra una figura pública al aire de Canal 13. Esta vez, la víctima de su lengua filosa fue Carolina 'Pampita' Ardohain. Es que, en pleno vivo de Los Ángeles de la Mañana, la panelista arremetió contra la modelo y reveló cuánto cobra por conducir un programa en la señal de NET TV.

Mientras Ángel De Brito se encontraba entrevistando a Lourdes Sánchez, la ex integrante de LAM confesó que fue sondeada por la producción de Pampita Online para ser parte del staff en reemplazo de Charlotte Caniggia. "Sí, me llamaron de la producción. No me llamó Pampita, pero me llamó una productora muy amable ofreciéndome ser panelista del programa", aseguró quien es pareja del productor 'Chato' Prada.

En ese momento, y aclarando que "hasta que no empiecen las clases" no puede trabajar porque se encuentra al cuidado de su hijo, Yanina Latorre apareció en escena: "Sabías que no pagan, ¿no? No pagan. A Rocío Guirao Díaz, que es una vergüenza, le ofrecieron cinco mil pesos".

Acto seguido, la controvertida Yanina volvió a la carga y reveló cuál es el sueldo de 'Pampita' y los argumentos que dio para pedir esta elevada cifra mensual: "La condición es que ella pidió un palo doscientos. Arregló por muy poquito menos, pero la condición es que ella cobra un montón de guita, pero las demás no porque ella supuestamente las ilumina".