Yanina Latorre no perdonaría a Maru Botana: "Las zorras buenitas son las peores"

Yanina Latorre sacó a la luz su histórica rivalidad con Maru Botana, que comenzó cuando eran compañeras en la facultad.

Yanina Latorre volvió a enfrentar a Maru Botana, con quien tiene choques recurrentes desde hace años, desde que eran compañeras en la universidad. Durante una entrevista en Radio Mitre, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) recordó el día en que empezó su rivalidad y afirmó que se quedó sin amistades por culpa de la cocinera.

“Me arruinó la adolescencia. Fue mi compañera de la facultad”, sentenció Yanina. “Las zorras buenitas son las peores. ¿Solo porque son cocineras y revuelven una olla ya son buenas?”, continuó, y afirmó que, actualmente, Maru Botana no tiene personas cercanas en su vida. “Ella no tiene amigos y no la quiere nadie. Con ella no me sentaría ni a tomar un café”.

Este ataque de Latorre hacia Maru llegó un tiempo después de el periodista Jey Mammón le preguntara a Botana por qué están enfrentadas. En diálogo con Los Mammones, Jey quiso saber si aceptaría tomarse un café con la panelista. Ella asintió y dijo que no recordaba qué había pasado, pero que creía que todo había empezado por La Academia de Showmatch. “No sé qué pasó, qué sé yo. Te digo la verdad, siento que empezó en un ‘Bailando’. La conozco hace un montón, fuimos a la facultad y ella estaba de novia con un amigo de mi hermano y compartíamos la facu. Éramos amigas, pero fue nada más que dos años”, declaró.

La respuesta de Yanina Latorre a Maru Botana

Yanina se enojó por estos dichos y dijo: “Es todo mentira. Me encantaría que un día abra su corazón y pida disculpas porque tiene hijos. Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estuve de novia con un chico hermoso, Marcelo, rugbier, que era amigo del hermano de ella". Después, agregó que sufrió bullying por su culpa. "La conozco de toda la vida. Maru, vos hablás de dos años porque durante dos años fuimos amigas, al segundo dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo, porque era flaco. Me hacías bullying y me dejaste sin amigas”, continuó Latorre, y aclaró que no tenía nada que ver con el ‘Bailando’ ni con escándalos mediáticos.

“Hace 30 años la anorexia, la obesidad, eran temas muy tabúes. Maru era una chica con problemas de obesidad. Cuando iba al colegio tuvo un montón de problemas de alimentación”, prosiguió Yanina. Según su versión de los hechos, un día, se habían juntado a merendar tortas y Maru la acusó de sufrir bulimia enfrente de todos, porque ella comía muchas cosas dulces y nunca subía de peso.

“Yo la quería un montón, tiene una familia hermosa. Llegué a mi casa llorando. Ese día me quedé sin amigas. Nunca más nos saludamos porque ella se encargó de que ella y las ocho amigas no me hablaran nunca más”, finalizó. En ese momento, la panelista no tenía idea del trastorno alimenticio que sufría Botana y, muchos años después, se reencontraron en un desfile y volvieron a discutir por resentimientos del pasado.