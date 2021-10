Yanina Latorre fue agredida en el Obelisco: "Entre dos me querían pegar"

Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana no pudo estar presente en el programa del martes 12 a raíz de un incidente en la vía pública.

El martes 12 Yanina Latorre no estuvo presente en el piso de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) a raíz de un incidente que protagonizó en la vía pública, en donde intentaron agredirla. "Entre los dos me querían pegar", sentenció la mediática panelista.

"Estaba el semáforo en verde y se bajó una señora de este auto. Yo le toqué bocina porque estaba el semáforo en verde y no llego al canal. Ya creo que no voy a llegar igual", contó en sus historias de Instagram. Y agregó: "Estoy yendo a laburar y ellos en verde, en el medio de la calle, se pusieron a bajar del auto y el tipo bajó, el marido que es un tipo de pelo blanco, me insultó de arriba abajo y entre los dos me querían pegar. Gente demente. HdePs, voy a averiguar quiénes son y los voy a denunciar".

Este miércoles, en su regreso al programa que conduce Ángel De Brito dio más detalles sobre la agresión que sufrió. "Ayer estaba viniendo para acá después de dos choques en la 9 de julio y me encontré con que había una manifestación. Empecé a querer irme por las calles paralelas y me quedé trababa en Suipacha", relató. Y continuó: "Yo doblé para salir nuevamente a la 9 de julio. Había como un camión que no nos dejaba avanzar por la paralela y viste cuando te pasan autos adelante por más que cambies de semáforo, que siempre pasan verde, rojo y nadie avanza. Se pone verde, no hay autos, el Audi no arranca. Toco la bocina, se baja una chica un poco nerviosa, se ve que estaba discutiendo con un hombre. Se ponen a pelear en el medio de la calle con el Obelisco tomado, el tráfico".

Yanina Latorre se ausentó de LAM el martes por este inconveniente en la vía pública

Al ver que estaban discutiendo y no avanzaban, la esposa de Diego Latorre decidió tocar bocina y pedirles que se corran. "Cuando le digo eso, la chica viene hacia mí, se me para adelante y dice: 'Ahora no me muevo'. Por dos minutos dije: 'La piso'", agregó. Y explicó que a diferencia de la imagen que muestra en las redes y en televisión, manejó la situación con tranquilidad: "Yo soy una loca contestataria pero no le contesté, ni la insulté. La chica se me paró, no se movía. Yo entendí que estaba psiquiátrica. Empecé a tocar la bocina más fuerte. Eso lo reconozco y que me reía. Ella me insultaba y me decía: 'La calle es un quilombo y vos estás nerviosa'. Y no, la nerviosa era ella. Yo quería llegar al trabajo nada más".

Ante la insistencia de Latorre, la mujer en cuestión se acercó a su auto y le pidió que bajara. "Yo seguía sentadita y seguía tocando bocina. El Audi arranca, el tipo cuando ve este cuadro de situación viene a atacarme. Y un tipo le dice: 'No, es tu mujer la que la está atacando'. No se si alguien se dio cuenta de que era yo. Al final, los esquivé. Me tuve que subir a la vereda. Después los perseguí para filmarlos porque me asusté. Al final, llamé a alguien que me ayudó a averiguar y así es como tengo sus datos", manifestó la panelista y aseguró que consiguió los datos del dueño del auto.