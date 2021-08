Yanina Latorre explotó contra Rodrigo Lussich e Intrusos: "Se pusieron nerviosos"

Rodrigo Lussich criticó a Yanina Latorre por bancar las críticas de Rocío Marengo a Intrusos y la angelita salió a responderle con todo al conductor uruguayo.

Yanina Latorre disparó contra Rodrigo Lussich e Intrusos después de que en el programa que se emite por las tardes en América TV criticaran con dureza a la angelita por ponerse del lado de Rocío Marengo, que apuntó sin filtros contra los del Grupo América. Además, Latorre también aprovechó para destrozar a Karina Mazzocco y A la tarde.

Si bien a veces se tiran buena onda, la realidad es que Los Ángeles de la Mañana e Intrusos son los dos principales programas de espectáculos de la televisión argentina y como tal compiten por primicias, notas y contenido. Sobre todo desde que Jorge Rial se fue de América TV para continuar su carrera periodística en Radio 10 con Argenzuela. Es que en los últimos años más de un integrante de LAM tuvo cruces fuertes con el histórico conductor. Sin embargo, el caso más reciente lo protagonizaron Rodrigo Lussich y Yanina Latorre.

El que lanzó la primera piedra fue Lussich, que le reprochó a la angelita el ataque de Rocío Marengo a Intrusos, en el que los acusó de machistas por "hacer bailar a las panelistas". "Creo que sos una mina que sabe jugar el juego, como muy poca gente. Pero después de la nota de Marengo que pasaron, muy compungida, vos dijiste que era muy fuerte la acusación que nos hacía Marengo y que teníamos que salir a dar explicaciones", comenzó el conductor bastante enojado en un mensaje directo a Latorre.

"Con esa tesitura, se le podría pedir explicaciones al programa en el que trabajás, sobre por qué el conductor se queda de brazos cruzados mientras seis mujeres se pelean", continuó contundente Lussich. "Si cayéramos en la línea de pensamiento de Marengo, o lo que vos considerás, Yanina, una terrible acusación por la qué hay que salir a dar explicaciones, podríamos caer en el mismo reduccionismo", cerró el conductor de Intrusos, visiblemente molesto con lo sucedido en LAM.

Algo sorprendida pero siempre dispuesta a discutir, Yanina Latorre respondió a través de sus redes sociales al comentar una nota periodística que recogía las declaraciones de Lussich. "Parece que quedaron descolocados con las declaraciones de Marengo y no tienen comprensión o no escuchan", comenzó su ácido descargo la angelita. Para cerrar su tuit, la panelista volvió con su estilo irónico: "Yo no dije nada de nada, solo comenté que eran duras las acusaciones de Marengo. Se pusieron nerviosos parece".

Karina Mazzocco también la ligó

Por si fuera poco, Yanina Latorre disparó también contra Karina Mazzocco y A la tarde, el programa que conduce por las tardes en América TV. La conductora la había criticado con dureza al asegurar que la angelita "agarra una bazuca y tira con todo sin discreción". La respuesta de Latorre no se hizo esperar y también fue bastante picante: "Otra que no sirve para nada. En ese programa que critican a todos y ella c¡on cara de yo no fui. Que se haga cargo".