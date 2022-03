Yanina Latorre destrozó en la cara a Amalia Granata por su transfobia: "Las discriminan"

La panelista le respondió de frente a Granata con argumentos, tras sus declaraciones en contra de las personas trans.

Amalia Granata y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cruce en pleno vivo televisivo por sus diferentes posturas ante la realidad que viven las personas trans en Argentina. La legisladora volvió a pronunciarse en contra de que los tratamientos de hormonización sean gratuitos para quienes no se autoperciben con el género que les fue asignado al nacer y la panelista de LAM le respondió con argumentos.

Los tratamientos de hormonización y las cirugías de reasignación de sexo son fundamentales para la salud mental de las personas trans, no se trata de retoques estéticos, sino de intervenciones necesarias para que puedan sentirse ellas mismas y tener una vida plena. Y la salud en Argentina es pública, aunque Granata se oponga. En su discurso, la diputada calificó como "dádivas del Estado" al dinero destinado a la comunidad trans, compuesto por personas que tienen un promedio de vida inferior a los 40 años, dato que refleja que las oportunidades no están dadas para ese sector a pesar de la Ley de Identidad de Género.

"Entiendo un poco lo que vos querés decir, pero es utópico. Es un mundo ideal en el que no vivimos. Nosotros conocemos la ley, estamos acostumbradas y las tratamos, pero en la calle no las toman", respondió Latorre ante las declaraciones de Granata. Y agregó: "A los 30 años no consiguen laburo, las echan de los colegios, las discriminan, las cagan a palos, les dicen 'putos'. Entonces tenemos que protegerlas".

A pesar de los argumentos planteados por la esposa de Diego Latorre, la exconcursante de Bailando por un sueño se mostró firme en su postura: "Esa es la fácil. Yo tenía una peluquera trans y se rompía el traste laburando". Acto seguido, las angelitas quisieron hacerle entender a Amalia que se refería a un caso en particular y que no es la realidad de la mayoría, pero fue inútil.

El pedido de disculpas de Carmen Barbieri tras lo acontecido en su programa

Amalia Granata expresó sus dichos transfóbicos en el ciclo de Carmen Barbieri, quien también acotó algunos comentarios despectivos para con la comunidad trans. A diferencia de Amalia, la capocómica se expresó en sus redes sociales y pidió perdón: "Por algunos comentarios que leí en las redes sociales hacia mi persona, siento la necesidad de escribir unas palabras. Respeto, admiro y apoyo a toda la comunidad LGBTIQ". Y sumó: "Tal vez fue por desinformación, por una pregunta que pudo malinterpretarse, da igual".