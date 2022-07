Yanina Latorre deja LAM: Ángel De Brito filtró quién ocupará su lugar

Yanina Latorre deja LAM y Ángel de Brito reveló quién ocupará el lugar que dejará vacante en el programa de América TV.

Ángel de Brito anunció el viernes pasado en la pantalla de América TV que Yanina Latorre dejará LAM y reveló quién será la encargada de reemplazar a la polémica panelista. "Desde el lunes", precisó el periodista en la última emisión semanal del ciclo de espectáculos respecto a la nueva integrante del programa, que curiosamente ya estuvo en el piso en más de una ocasión como invitada.

Yanina es una de las panelistas más destacadas del último tiempo, tanto por la información de la farándula que maneja como así también por las constantes polémicas que la envuelven, principalmente por su estilo directo. Por eso sorprendió el viernes pasado que Ángel de Brito anunciara que la angelita dejará su sillón en el ciclo de América TV, aunque solo lo hará por una semana ya que se tomará vacaciones. Claro que su silla no quedará vacía sino que una histórica conductora se sentará en su lugar, según reveló el propio De Brito.

Después de dar algunas pistas sobre la figura que ocupará el sillón de Yanina Latorre, el conductor filtró: "Desde el lunes, quien va a reemplazar a Yanina Latorre la próxima semana es Lía Salgado". "¡Ella se suma a LAM por primera vez así que bienvenida! Te esperamos el lunes", agregó De Brito; mientras el resto de las angelitas aplaudían contentas la noticia que estaba dando el presentador.

Se trata del regreso a la televisión de una verdadera estrella de las tardes en la década del '90 y una pionera de los talk show en el país, que estuvo al frente de algunos ciclos históricos de la pantalla chica local como Sin vueltas, Hablemos claro y Hablemos con Lía. "Es una institución", celebró Pía Shaw a Salgado, a quien dentro de muy pocas horas tendrá como compañera a su lado.

Insólito reconocimiento de Yanina Latorre en vivo

"Yanina, recién nombraste a 'La China' y la re criticaste porque se fue con el novio quince días de vacaciones, pero con De Paul está todo bien", soltó Estefanía Berardi, contundente, para increpar a Latorre por su doble discurso machista. "Yo lo que digo es que nunca está y es la mamá", respondió la esposa de Diego Latorre. Su compañera no se quedó callada y agregó: "Dijiste que 'La China' no los cuida o no sé qué y en realidad no lo sabemos".

“Yo tengo otro pensamiento, soy machista. Yo pienso que la madre tiene que estar con los hijos. Es mi forma de pensar. Si te va, entendela. Vos tenés ganas de pelear conmigo, nena. Peleamos cuando termine el programa. ¡Qué pesada que es, por favor! Tiene una obsesión conmigo”, concluyó Latorre, quien siempre apela a generar conflicto con su interlocutor cuando se queda sin argumentos en las discusiones.