Yanina Latorre cruzó durísima a una compañera de LAM: "Agresiva"

Yanina Latorre apuntó contra una compañera de LAM por un comentario que consideró desafortunado.

Yanina Latorre cruzó con dureza a Fernanda Iglesias en vivo en LAM por un comentario que hizo la periodista durante la visita de Dalma Maradona al programa de América TV. "No podés juzgar", enfrentó la panelista a su compañera en la emisión del martes del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Dalma Maradona estuvo el martes como invitada en LAM para hablar de todas las polémicas que no rodean a su familia, sobre todo las más recientes. Durante su visita se produjo un momento realmente incómodo cuando Yanina Latorre explotó por un comentario que hizo Fernanda Iglesias.

"Tu mamá estuvo sola en tu parto. Cuando te tuvo a vos no estaba tu papá", le comentó la periodista a Dalma, que comenzó a responder pero no pudo continuar porque la interrumpió Latorre. Muy molesta por la acotación de Iglesias, Yanina disparó: "¿Y qué tiene que ver? Yo también estuve sola en el parto".

"En su parto supongo que estuvo su marido y si no estaba te hubiera molestado", replicó la periodista, en alusión al nacimiento de la hija de Dalma Maradona. Pero Yanina insistió en su argumento con su propia historia: "Diego tampoco estuvo en ninguno de mis dos partos y la verdad es que fueron partos maravillosos y nunca se lo reclamé. Son los contratos de cada matrimonio. Vos no podés juzgar al tipo que no está en el parto".

Entonces, Fernanda Iglesias le remarcó que no se trataba de un debate y Latorre la cruzó: "No, pero me pareció una pregunta medio agresiva. '¡Ay, porque tu papá no estuvo en el parto!'". Para cortar con el tenso momento que se estaba viviendo, Dalma dio su opinión.

"A mí me gustó que estuviera mi marido, pero tampoco siento que para mi mamá fue un drama. Mi mamá no lo vivió así, pero a mí sí me gustó que esté él", explicó la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe. Para cerrar, Yanina Latorre remarcó que su marido no estuvo en ninguno de los dos partos y no le quedó un mal recuerdo.

El descargo de Dalma Maradona sobre su embarazo

"¡Sería injusto decir que es difícil con todas las comodidades y facilidades que tengo! Pero en cuanto a lo que le pasa a una, la segunda cesárea me dejó mal, muy anémica", comenzó su descargo la actriz egresada de la UNA como respuesta a una consulta que le dejó uno de sus seguidores de Instagram en una dinámica de preguntas y respuestas que había establecido en sus historias. "Recuperar la anemia fue jodido. Es un proceso lento, y con una nena de 3 años que demanda mucho y una beba recién nacida que toma teta a libre demanda... Bajé 18 kilos y no tenía fuerza para nada", agregó la esposa de Andrés Caldarelli y agradeció a su esposo ya su mamá por el apoyo incondicional que le dieron durante su proceso de gestación y en los primeros meses de vida de su hija.