Yanina Latorre abandonó LAM y De Brito confesó la verdad de su salud: "Desde hace unos días"

La panelista de LAM (América TV), Yanina Latorre se descompuso el miércoles 16 de agosto de 2023 y no pudo formar parte del programa, una situación que generó preocupación entre sus seguidores. Como todos los días, la "angelita" tenía planeado llegar a su puesto de trabajo para formar parte del panel junto a sus compañeras, pero debido a un inesperado problema de salud, no pudo salir al aire. Ángel de Brito les explicó a los televidentes qué fue lo que sucedió.

Durante varios días, la esposa de Diego Latorre cubrió a De Brito en la conducción del programa, ya que el periodista estaba de vacaciones, y ahora que regresó, Yanina iba a retomar con su rol de panelista, pero se ausentó tras una fuerte descompensación. Para brindarles tranquilidad a los seguidores del programa, Ángel dio detalles sobre el estado de salud de su compañera.

"Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso esta libre su sillón. Le bajó un poquito la presión", comenzó el conductor. En este sentido, explicó que "ella andaba mal del estómago y desde hace unos días que viene sintiéndose mal". "En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes", concluyó.

Estefi Berardi reveló la verdadera razón por la que abandonó LAM: "Me voy por Yanina Latorre"

Estefanía Berardi, quien hasta hace pocos meses formaba parte del panel de LAM, habló en profundidad sobre su renuncia del programa y confirmó que fue por Yanina Latorre, con quien tuvo varias peleas al aire en diferentes ocasiones. En más de una oportunidad, las dos "angelitas" mantuvieron fuertes cruces, tanto delante como detrás de cámaras. Berardi no aguantó más y, finalmente, tomó la decisión de irse.

"Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine). "Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM...", comentó Carmen Barbieri, la conductora del ciclo. Sin embargo, Estefi negó esta versión. "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo", respondió.

Por último, sostuvo que Yanina tuvo una muy mala actitud hacia su persona durante el tiempo que fueron compañeras. "Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar", cerró.