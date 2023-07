Wanda Nara y Mauro Icardi tomaron una tajante decisión en su difícil momento: "Impresionante"

La celebridad tomó una drástica decisión en la espera de sus resultados médicos. Wanda Nara y Mauro Icardi fueron descubiertos por la prensa en un concurrido evento.

Wanda Nara se mostró en un evento público en medio de su mal momento de salud y dio a conocer cómo atraviesa la situación. La conductora de Masterchef Argentina en Telefe publicó hace algunos días un posteo para explicar cuál es su cuadro y cómo lo transita.

La celebridad de redes acudió a hacerse estudios de rutina días después de la ceremonia de los Martín fierro 2023 y algunos resultados no le dieron bien: le detectaron el bazo inflamado y los glóbulos blancos en niveles demasiado altos en el Sanatorio Los Arcos. Por ese motivo, Nara decidió internarse para hacerse más estudios cuyos resultados aún no estarían listos.

La expareja de Maxi López sacó a relucir su espíritu positivo en medio de su situación y acudió al teatro a ver Matilda, El Musical, protagonizado por Laurita Fernández y José María Listorti, en una salida familiar. La pareja habría pedido a la prensa del espectáculo que no se hiciera pública su presencia en el Gran Rex, según informó Noticias Argentinas. "Impresionante Laurita Fernández y José María Listorti en Matilda el Musical", escribió Nara en una de sus historias de Instagram que la mostró junto a sus hijas, Francesca e Isabella y su asistente Kennys Palacios.

El cruce de Jorge Lanata y La Negra Vernaci por Wanda Nara

La conductora radial multipremiada por varias entidades de los medios argentinos criticó el accionar de Lanata, quien dio un diagnóstico de Wanda Nara cuando aún la protagonista no se había expresado al respecto. "¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida", sostuvo, tajante, Elizabeth Vernaci.

"Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridiculo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca", soltó Lanata en el ciclo de Mariana Fabbiani, a modo de respuesta a la locutora. Al día siguiente, Vernaci contratacó: "¿Qué le está pasando al gran periodista argentino devenido en chusma de barrio mala? ¿Qué le pasa a Jorge Lanata que se ocupa de de mi gordura o no en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso? Violaste toda la ética. ¿Cómo vas a hablar de la salud de una mamá con cinco hijos a los que no sabemos si les dijo algo? Además no sabemos si es así o no".