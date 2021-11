Wanda Nara y Mauro Icardi terminaron a los gritos en un restaurante

Escándalo en París. Mauro Icardi y Wanda Nara quisieron tener una cena romántica y terminaron a los gritos.

Wanda Nara y Mauro Icardi quieren dejar atrás todo el escándalo público con "La China" Suárez y mostrar a sus seguidores que la crisis quedó atrás. Si bien hay una búsqueda del equilibrio previo a que estallara la polémica, las relaciones dentro de la pareja no son lo suficientemente armónicas como para festejar que pudieron dar vuelta la página a la infidelidad del futbolista del PSG. Así lo mostraron en un restaurante en París, donde una cena romántica terminó a los gritos.

De esta manera lo reveló la periodista Estefanía Berardi en el programa Mañanísima, en el que contó que la mediática y su esposo tuvieron una fuerte discusión en un restaurante, a la vista de todos. “Esta es la foto que subió Mauro Icardi hoy en las redes, están los dos en Dubai, en la playa. Se viene mostrando en las redes de él, Wanda no sube nada. ¿Por qué Wanda no sube nada? Ella no lo blanquea en sus redes todavía, como que muestra una distancia, no lo termina de blanquear. Entonces, parece que no está todo tan bien entre ellos, porque ella todavía no afloja, no es que lo perdonó al 100 por ciento”, explicó la panelista.

La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Están juntos por la familia, porque entre ellos hay negocios también ahí. Y él está haciendo todo lo posible por reconquistarla. La invitó a este viaje a Dubai, adonde están ahora. Y antes de viajar a Dubai, estuvieron cenando en un restaurant en Milán, la noche anterior al viaje, donde tuvieron una discusión fuerte, subida de tono en el restaurante”, detalló Berardi.

Y añadió: “Hubo palabrotas, pero la frase que Wanda repetía y se escuchó que la decía mucho, la persona que me mandó este mensaje, que mandé a traducir porque me la escribió en otro idioma, acá la tengo. La frase que decía Wanda a Mauro en este restaurante en Milán muy lujoso, un restaurante súper exclusivo es, ella le grita: ‘Lo vas a hacer de nuevo’. Y él le contesta: ‘Te juro que no’”.

Edith Hermida se hartó y no perdonó a Mauro Icardi

Edith Hermida se refirió al conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez y fue lapidaria con el futbolista por las actitudes que ha demostrado en las últimas semanas. La panelista de Bendita se mostró sorprendida por quienes sienten atracción sexual por el deportista y reveló por qué ella jamás estaría en ese lugar.

"Es un desprolijo, es un paparulo. A esta altura, chicas, ¿quién quiere estar con Icardi? ¡Es un tarado!", expresó la conductora de Está en tus manos, sobre el rol de Icardi en el escándalo que protagonizó y cuánto eso la deserotiza.