Wanda Nara sorprendió con una declaración sobre Maxi López: "Hoy siento amor"

Wanda Nara hizo una inesperada confesión sobre sus sentimientos hacia Maxi López, su expareja.

Wanda Nara sorprendió a todos con una inesperada confesión de amor hacia su expareja, Maxi López, con quien comparte tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Estas declaraciones de la empresaria resultaron completamente inesperadas, especialmente porque su relación con Maxi terminó en muy malos términos y porque actualmente estaría saliendo con L-Gante.

Todo comenzó cuando Wanda fue interrogada por un móvil de LAM (América TV) sobre su separación de Icardi y el Wandagate, el escándalo con "La China" Suárez. Fue entonces cuando la empresaria respondió que todavía siente amor por el deportista, así como por su anterior pareja, Maxi.

"Sí, lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero a veces las parejas terminan", declaró Wanda sobre Mauro. Y sumó que "amar a una persona significa no solo estar con esa persona, sino también no hacerle daño y no lastimarla". Acto seguido, nombró a López.

"Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasara algo, sabe que yo voy a estar y que lo ayudaría para lo que sea", ejemplificó Wanda. En cuanto a su ruptura con Mauro, aseguró que "no empezó con lo de 'La China' Suárez, viene desde hace un tiempo" y que "uno no se separa de un día para el otro".

"Viene de un poquito antes. Nunca descubrí nada, yo ponía las manos en el fuego por Mauro y las sigo poniendo porque la verdad es que yo me enteré de todo por él. Fue él quien se sentó y me contó todas las cosas. Yo sigo confiando en él", concluyó la mediática.

La palabra de Wanda Nara sobre la noche en que Icardi se encontró con "La China" Suárez

Durante muchos meses, Wanda negó que haya existido aquel encuentro de Icardi y "La China" en un hotel de París y aseguraba que eran mentiras de los medios. Sin embargo, ahora la empresaria le confesó a Ángel de Brito en LAM que eso realmente había sucedido.

"Fue la primera vez que me reconocés que se encamó con 'La China'", le señaló el conductor. "No, bueno... Si vas a un hotel, ¿qué vas a hacer, jugar al dígalo con mímica?", le respondió Nara. "¿Pero no era que no había pasado nada?", indagó De Brito. "Supuestamente, es lo que dicen, pero yo puedo tener mi propia interpretación de las cosas", cerró Wanda, dejando en claro que no le creyó nada a Icardi.