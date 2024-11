Wanda Nara reapareció tras el escándalo y su actitud llamó la atención: "Se la ve".

Wanda Nara se encuentra en el foco de la polémica: luego de denunciar a Mauro Icardi, su expareja, por violencia y confirmar su nueva relación con L-Gante, la historia está tomando rumbos inesperados. Precisamente, el pasado miércoles 20 de noviembre, el futbolista "escrachó" a su ex y mostró que ella estaba presente en su casa luego de la denuncia. En este marco, la conductora reapareció y generó controversia.

El miércoles por la tarde, Nara asistió como invitada a la gala de "los personajes del año" organizados por Revista Gente. Aunque si bien los detalles de esta velada no suelen salir hasta el momento en que sale la sesión de fotos, Socios del Espectáculo tuvo un móvil presente en la jornada y filtraron polémicas imágenes de Wanda.

Según grabaron las cámaras del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Wanda Nara estuvo llorando en la gala de los Personajes del Año y no se mostró interesada en conversar con la gente. "Se la ve haciendo un puchero”, describió Pallares y aseguraron que no pudieron conversar con ella.

Mauro Icardi rompió el silencio tras ser denunciado por Wanda Nara

Después de que Mauro Icardi le impidiera el acceso a su departamento en el Chateau Libertador, Wanda Nara solicitó el desalojo del futbolista, lo denunció por intimidación y solicitó una medida perimetral para evitar que se le acerque. Además, al parecer, descubrió un faltante de dinero, lo que la habría llevado a realizar otra denuncia formal.

En medio del escándalo, el periodista Matías Vázquez habló con una fuente cercana a Mauro Icardi, quien desmintió rotundamente las acusaciones de su ex. "Todo esto es una exageración de Wanda. No cometí ningún acto de violencia. Es mi casa, yo también tengo derechos. Ella lleva todo a lo mediático y distorsiona la realidad para favorecer su interés personal", aseguró el futbolista.

Visiblemente molesto y decidido a defender su versión de los hechos, Icardi agregó: "Me dejó en ridículo ante todos cuando divulgó mis mensajes. Eso también es una forma de violencia psicológica". A pesar de las versiones enfrentadas, la denuncia por violencia ya está en manos de la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos y determinar quién está diciendo la verdad en esta polémica.

Zaira Nara rompió el silencio y contó la verdad de lo que pasó con Wanda e Icardi: "No"

Zaira Nara es una modelo y conductora de televisión que siempre se mostró alejada de los chimentos e intentó mantener su intimidad privada. A pesar de esto, en una reciente entrevista la celebridad fue consultada por la denuncia que su hermana Wanda le hizo a Mauro Icardi y se pronunció al respecto.

Wanda denunció por violencia de género al padre de sus dos hijas menores, Isabella y Francesca, y solicitó su desalojo del piso de Chateau de Libertador. En ese contexto, la hermana menor de Wanda fue interceptada por a prensa en la vía pública y fue consultada por ese tema.

"No soy quien para salir a hablar nada de mi hermana, de Mauro, hay chicos en el medio", comentó Zaira en el comienzo de su descargo, fiel a su espíritu políticamente correcto a la hora de referirse a temas personales que involucran a su familia. Y agregó: "Siempre soy muy respetuosa y realmente me parece que no soy quien para hablar. Con todo respeto les digo, no quiero hablar nada relacionado a Wanda".