Wanda Nara planea su venganza contra su exempleada: "Es tan grande el dolor que va a sentir"

Wanda Nara filtró chats privados contra su exempleada doméstica, Carmen Cisnero, y se prepara para llevarla a la Justicia.

Wanda Nara apuntó contra su exempleada doméstica, Carmen Cisnero, quien la demandó por falta de pagos e incluso denunció episodios de violencia y maltrato. Ahora, la empresaria decidió iniciar acciones legales contra la mujer y filtró chats privados que tuvieron.

"Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos”, comenzó Wanda a través de un descargo en sus historias de Instagram, junto con capturas de pantalla de sus chats.

“Aclarando también que le tramité un documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablando demasiado, ahora hablemos con la verdad. Les dejo el documento italiano”, agregó junto con una imagen del documento, para comprobar que los dichos de la mujer sobre que no tenía los papeles para salir del país eran falsos.

“También dijeron que le saqué el pasaporte, cuando la señora estaba en Italia y yo en otra parte del mundo. El 4 de agosto le pedí que me enviara foto para sacar pasaje”, sumó. Por otro lado, Nara señaló que Cisnero nunca fue la niñera de sus hijos. “El concepto ‘niñera’ no cuadra cuando los niños viven hace años en París y la señora en Italia. El que me conoce y conoce a mis hijos sabe que soy demasiado exigente con el cuidado hacia ellos", siguió.

"Ella acusó siempre estar sola, necesitar ayuda y no tener una familia. Es por eso que constan en la Justicia audios míos diarios donde le pregunto cómo se encuentra a lo que también constan sus audios donde responde siempre estar felizmente y agradecida, viviendo en la casa que amaba y rodeada de personas que hacían los trabajos (testigos en la causa) y animales de los cuales decía amar”, agregó la mediática.

Chats filtrados por Wanda Nara con su exempleada.

Por último, enfatizó que no le debe dinero a la mujer y que incluso siempre le pagó el alquiler de su vivienda en Argentina por transferencia bancaria. "Recibía su sueldo, y además también tenía una tarjeta de crédito Visa donde constan detallados todos sus gastos que no eran parte de su sueldo”. Además, señaló que en varias ocasiones hasta le hacía regalos a la mujer.

"Los regalos me parecen poco elegante mencionar, pero si en Navidad yo abría una LV, la señora también tenía la de ella. Es tan grande el dolor que va a sentir en algún momento que ojalá todos los que la rodean no desaparezcan. Paro este tema se termina en la Justicia. Wanda", se despidió la empresaria.

La palabra de Kenny Palacios, el exasistente de Wanda Nara, sobre Carmen Cisnero

El asistente de Wanda, Kenny Palacios, se metió en la polémica con su exempleada y aseguró que nada de lo que dijo la mujer es cierto. "Sé lo que hemos vivido con Carmen. Sé que jamás ha sido maltratada, ni secuestrada, ni nada como esas cosas que se dicen", expresó el joven en diálogo con Flor de la V en Intrusos.

Y opinó que para él hay alguien del entorno de Carmen que la convenció para decir esas cosas. "Yo creo que hay mucho payaso a su alrededor, que trata de lucrar con Carmen de esta manera. Yo sé que Carmen no es una mala persona. Capaz que está mareada por tanta gente que le llena la cabeza de cosas", concluyó.