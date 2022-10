Wanda Nara le hizo una confesión a Lizy Tagliani: "Me hiciste"

Lizy Tagliani hizo una publicación en Instagram hablando sobre Wanda Nara y la empresaria confesó que se puso a llorar. Ahora que terminaron los rodajes de Quién es la Máscara (Telefe), la conductora se sinceró y expresó unas palabras sobre su compañera de escena.

Lizy y Wanda protagonizaron varias peleas frente a las cámaras en varios capítulos del reality. Por otro lado, en sus redes sociales suelen filmar videos juntas, demostrando que lograron forjar un vínculo amistoso muy unido. Tagliani hizo un posteo dedicado a Wanda y le expresó sus sentimientos más sinceros.

"Wanda Nara para mí es como la virgencita del tiempo... en cada casa el color con que se la mira es distinto. Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda", comenzó Lizy. Y confesó que hacía mucho tiempo no tenía una amiga así: "Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía, una complicidad, con unas formas y un humor que me encanta pero que no con todos se puede porque es picante, pero para mí, de lo mejor, jajajaja", sumó.

Sobre la personalidad de Wanda, Lizy contó que "no deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte, y ni hablar su familia". "Está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza. Está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres, dirán... Pero siendo lo que es, podría ser la mamá de Angélica, de Rugrats, y sin embargo es Marge de Los Simpson: no deja un instante a sus bebes", bromeó.

"Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira, para ser la hermana de Wanda. Sé que seríamos buenas hermanas", cerró la conductora en la publicación, en la que además adjuntó una foto de Wanda. "Me hiciste llorar mucho. Te quiero con el alma, sos mi hermana", le comentó la empresaria. "Ay, Lizy. La compartimos cuando quieras", le respondió Zaira junto con emojis de corazones.

Lizy Tagliani se burló de Wanda Nara por usar filtros

Recientemente, Lizy Tagliani publicó una foto vestida con un outfit colorido y Wanda le comentó, burlándose de su ropa: "Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto". La conductora se defendió con un contundente mensaje en relación a los filtros que Wanda usa en sus fotos: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto..."."Qué amorosa mi amiga", le respondió la mediática, y Tagliani le devolvió: "En las buenas y en las malas jajajaja... Olvidado, te quiero".