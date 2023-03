Wanda Nara alteró a los participantes de MasterChef con un inesperado anuncio

La conductora de MasterChef hizo un duro anuncio al principio de la primera gala de eliminación del juego y dejó sorprendidos a todos los aspirantes del juego.

MasterChef arrancó una nueva temporada y ya se disparó la primera polémica con la inesperada salida de una de las aspirantes a ganar un lugar entre los 16 participantes del reality de gastronomía. La conductora Wanda Nara hizo el fuerte anuncio que devino en un picante descargo en redes sociales.

En los primeros minutos del programa, Wanda se dispuso a intervenir la dinámica del show con el anuncio que causó sorpresa en los televidentes: “Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia. Esta noche serán cuatro los lugares para ustedes". Luego del comunicado y empezada la prueba culinaria, decenas de tuiteros no ocultaron su curiosidad por saber el trasfondo de la historia que terminó con la salida de una de las jugadoras con, por el momento (y según lo que se vio en el programa, mejores destrezas para la cocina.

En su breve paso por MasterChef Fiamma conquistó el paladar de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con una tarta de lima y los emocionó con su historia familiar al revelar que es mamá de una chica con parálisis cerebral. La sencillez de su plato y la crudeza de su realidad fueron motivos suficientes para que el jurado ponga un voto de confianza y le concediese un lugar entre los preseleccionados.

Qué dijo Fiamma en su descargo tras quedar afuera de MasterChef

Con el estreno de la emisión y la polémica servida en la mesa, el descargo de Fiamma no tardó en llegar. Fulminante, la exparticipante explicó la razones por las que decidió irse del programa y explicó: "En enero arranco a hacer los castings y en todos comento que trabajo en Essen. De hecho el primer casting y las audiciones a las que tuve que ir a cocinar fui con una Essen. Soy ejecutiva, empresaria. Yo preguntaba si no pasaba nada con que yo trabajase en Essen con respecto a otras marcas y me dijeron que estaba todo bien. El primer día que aparezco cocinando el key lime pie conté todo y obviamente lo recortaron y solo pusieron que soy influencer y lo de mi hija Emily".

"Para mi sorpresa entro. Nunca pensé que iba a entrar, me metí para jugar y ver que onda. Ni en pedo me iba a venir a vivir cuatro meses a Buenos Aires (...) Cuando arrancan las grabaciones del programa y hago el morrón relleno volví a preguntar si había problemas con que trabajara con Essen y me dijeron que no, hasta que llega el momento de firmar el contrato y leo que uno tiene que tener exclusividad con sus marcas (...) No era compatible la publicidad de sus marcas con la empresa con la que trabajo. Dije 'ni en pedo voy a firmar esto porque ni en pedo dejo de trabajar de lo que amo. Essen es mi vida'. Así que ahí pedí la baja del programa", agregó, contundente.