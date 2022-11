Vuelve Sin Codificar: cuándo empieza, integrantes y el nuevo nombre del programa

Luego de una larga espera por cientos de fanáticos, Sin Codificar regresa a la pantalla de Telefe. Cuándo empieza el programa, por dónde verlo y quiénes son los integrantes del nuevo formato.

Peligro: Sin Codificar vuelve a la TV argentina. Luego de tres años, el programa de humor que logró ser un éxito en la pantalla de Telefe y América TV volverá a transmitirse. En esta oportunidad será a través de otro canal, con viejos y nuevos integrantes.

La noticia que alegró a cientos de fanáticos fue confirmada a través de la cuenta oficial de Twitter de Sin Codificar (@SinCodificarTV), donde manifestaron que pasará a tener otro nombre: "A partir de mañana pueden disfrutar de "DECODIFICADOS".

Por dónde ver Decodificados, el nuevo programa de los integrantes de Sin Codificar

De acuerdo a lo que indicaron desde las redes sociales del programa, Decodificados no se emitirá por Telefe ni por América TV sino por otra plataforma. El ciclo de humor saldrá a través de Flow, servicio que ofrece Cablevisión, y que contará con 6 episodios. Entre los segmentos que estarán se destacan Hablemos sin saber; La Gambeta: Vermouth Deportivo; El Cachador, compra de todo; Polizias: control de alcoholemia; Documentos Decodificados y Equipajes Sospechosos.

Decodificados, programa de humor con Pachu Peña, Yayo, Pichi Straneo y Nazareno Móttola.

Cuándo empieza Decodificados

Desde la cuenta del programa confirmaron que el primer envío de Decodificados se podrá ver a partir de este jueves 3 de noviembre, desde Flow.

Quiénes son los integrantes de Decodificados

Por un lado, Decodificados tendrá a los tradicionales integrantes de Sin Codificar como Yayo Guridi, Pachu Peña, Pichu Straneo, Migue Granados, Nazareno Móttola, "Éber Ludueña" (Luis Rubio), aunque también contará con otros protagonistas como "Caro Pardíaco" (Julián Kartun), Marcelo Ruíz Díaz, Ricardo Streiff, Nancy Gay, Walter López y Marina Castillo, entre otros y otras.

El mal momento de Peter, ex integrante de Sin Codificar

Peter Castro se hizo popular por su aparición en el ciclo Policías en acción y, más tarde, con su participación en el clásico programa Peligro Sin Codificar. Sin embargo, en el momento de mayor éxito, el humorista se alejó de la televisión y mantuvo un perfil bajo. Esta semana reapareció y dio detalles del mal momento que vive desde entonces.

El comediante habló de su problema con las adicciones y de su lucha por recuperarse. "Yo tomaba mucho, consumía drogas y fue difícil todo este proceso, es feo estar con estas adicciones, pero hay que ponerle voluntad propia, quererse más a uno mismo y con la ayuda de Dios también y tus seres queridos que te alientan", explicó, en diálogo con Juan Etchegoyen, por Radio Mitre.

Luego, dio consejos para personas que están pasando por una situación similar y desean salir adelante: “Yo le diría a aquel que esté con una adicción que se quieran un poco más y que sin los vicios es mejor la vida, respirás aire mejor, sentís más el gusto. Yo engordé diez kilos, pero si Dios quiere dentro de poco voy a hacer ejercicio para estar más sano y a todos los que están en el vicio decirles que todo es posible".

Además recordó un momento muy duro en el que debió ser internado porque no estaba bien de salud. “Yo tuve situaciones límites, un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije: ‘¿Qué pasó con mi color? si soy morocho, no amarillo’. Le dije a mi esposa que me acompañe al hospital de Escobar”, manifestó Castro.

“Ahí llegamos y me enchufaron mangueras por los brazos, suero, me dijeron que me subió la bilirrubina , estuve cuatro días internado y sabés que feo es estar así. Una visita cada media hora. Yo fui por el color nomás, no es que me sentía mal pero no era normal ese color de piel”, señaló. Por último, aseguró: “Yo pensé que me moría, pensé que me iba al otro mundo. Es más, habían dos adelante mío que pasaron al otro lado. Gracias a Dios estoy acá”.