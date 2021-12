Vuelve Mirtha: revelaron los invitados sorpresa de la explosiva mesaza

Este sábado 18 de diciembre a las 21.30 horas, Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece para conducir su mítico ciclo.

Desde que comenzó la pandemia, Mirtha Legrand le cedió su lugar a su nieta Juana Viale, que la reemplazó tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand. Hasta que la cuenta oficial de El Trece de Instagram confirmó que la vuelta de la conductora a la televisión será el 18 de diciembre. Una nueva publicación reveló quiénes son los "misteriosos" famosos que se suman a la esperada y picante mesaza de cierre de año.

Días atrás, según la información de Pía Shaw (La Nación) se supo que la emisión especial de La Noche de Mirtha contaría con la presencia del actor Ricardo Darín, el comediante Darío Barassi y otro personaje cuya identidad aún no fue revelada. Ahora, una publicación oficial dio a conocer que no se añadió a un solo personaje, ya que habrá dos figuras más que comerán con Juana y Mirtha: se trata del conductor Jey Mammón -que se despide de América TV- y Diego Torres.

Por otro lado, los invitados de Juana Viale para el domingo a las 13.30 horas en Almorzando con Mirtha Legrand serán las actrices Violeta Urtizberea y Nacha Guevara, y los actores Martín Bossi y Mariano Martínez. Este año, los programas producidos por StoryLab se graban en el estudio de “La Corte” y cuentan con una nueva escenografía de 500m2. Además, para los programas Juana Viale cuenta con 105 metros de pantalla y una reluciente cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde se encarga de preparar los platos que disfrutan la conductora y sus invitados. En cuanto a los looks, Juana continúa luciendo los diseños de Gino Bogani.

La revelación de Mirtha: "Estoy aterrada"

Lo que nadie esperaba fue la profunda revelación de "La Chiqui", a días del esperado regreso. Mirtha asistió a la fiesta privada de la revista Gente en el marco de la selección anual de los personajes del año y dio una entrevista a la publicación, en la que habló de su regreso a la televisión. “Muchas gracias por el cariño, quiero que sepan que estuve 300 días sin salir de mi casa", afirmó la histórica conductora sentada al lado de Moria Casán.

"Vuelvo el 18, vuelvo a hacer las noches de Mirtha, pero estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa”, reveló Mirtha en un video difundido por Gente, ante un auditorio que no se esperaba dicha reacción.