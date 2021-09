Vuelve Bake Off: fecha confirmada para el éxito de Telefe

Ante el inminente final de La Voz Argentina, el canal reacomoda su grilla con una de sus grandes apuestas, Bake Off, con Paula Chaves nuevamente en la conducción.

Bake Off confirmó su fecha oficial de regreso a la televisión.

Mientras La Voz Argentina transita sus últimas emisiones de cara a la gran final, Telefe reacomoda su grilla para mantener su liderazgo en las mediciones. Y aunque en un principio se esperaba que hubiera una nueva temporada de MasterChef Celebrity, las autoridades del canal decidieron apostar a una de las joyas que tuvieron en el 2020: Bake Off, que con un espectacular teaser confirmó su fecha de estreno.

La competencia de cocina conducida por Paula Chaves volverá a la pantalla el próximo lunes 13 de septiembre y sufrirá varios cambios en su formato. En principio, Christophe Krywonis no será de la partida y la destacada cocinera Dolli Irigoyen tomará su lugar, junto a Damián Betular y Pamela Villar. Además, para mantener el ritmo que tuvo el canal con MasterChef y La Voz, el programa ya no tendrá una emisión semanal los domingos, sino que también saldrá al aire durante la semana. Eso sí, todavía no está definido si irá de lunes a jueves o de lunes a viernes.

De este modo, se espera que durante la semana los participantes se midan en distintos desafíos y que cada domingo uno quede eliminado. Por otra parte, los aspirantes a convertirse en "El gran pastelero" tuvieron que someterse a un proceso de casting mucho más puntilloso que en otros años, ya que a raíz del escándalo que se desato en la segunda temporada en relación a Samanta Casais, quien fue denunciada por fraude, y aunque había sido elegida ganadora por el jurado, tuvo que cederle su lugar a Damián Basile.

Por otra parte, el certamen, que comenzó a grabarse hace varias semanas, contará con una mayor presencia en las redes sociales. Dani La Chepi será la host digital y mostrará el detrás de escena de las cocinas, la relación entre los participantes y cómo reaccionan ante las devoluciones de los pasteleros, más allá de lo que se vea en cada programa.

Por lo pronto, entre la final de La Voz Argentina y el inicio de Bake Off, el canal presentará capítulos dobles de Doctor Milagro, la novela turca protagonizada por Taner Ölmez, quien le da vida a Ali Vefa, un médico de 20 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, que busca ganarse un lugar en el equipo de cirugía pediátrica del hospital de Estambul.