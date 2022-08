Viviana Canosa ya habría recibido su primera propuesta laboral tras su escandalosa salida de A24

Viviana Canosa ya tendría en la mesa la primera propuesta laboral tras su polémica salida de A24, según reveló Jorge Rial.

Jorge Rial reveló cuál sería la primera propuesta laboral que recibió Viviana Canosa tras su conflictiva salida de A24. "Hoy Viviana Canosa recibió un primer sondeo", reveló el conductor de Argenzuela (C5N) en sus redes sociales.

La salida de Canosa de una de las señales del Grupo América fue repentina e intempestiva, ya que estaba por comenzar una nueva emisión de Viviana con vos cuando tomó la decisión de no presentarse. La conductora no soportó que desde la gerencia le marcaran que no podía poner al aire un informe en particular y dio el portazo.

Así como revelaron que la periodista está muy triste por todo lo que se generó, en las últimas horas habría recibido una oferta laboral para llevar sus polémicas y operaciones a otro medio, bien instalado en el arco opositor, claro. "Hay algunos horarios que preocupan a los directivos. Por ahora es la única oferta que recibió. De televisión, nada", contó Jorge Rial sobre la propuesta que le llegó a Canosa.

La misma sería para que se ponga al frente de un programa en las tardes de Radio Mitre. Algunas horas después, Rial brindó más detalles sobre la oferta que habría recibido Viviana Canosa. "La llamaron, le preguntaron si tenía ganas de hacer radio y le ofrecieron la tarde. Ella tiene esto de que da cosa también y están yendo con cuidado y en silencio", contó el periodista en Argenzuela.

"Ahora, hay que ver a quien sacan de la franja. Atentos los que están ahí. ¿Quién está? Diego Leuco…", cerró Jorge Rial respecto al futuro laboral de la polémica periodista.

El enigmático mensaje de Viviana Canosa tras el escándalo con A24

Viviana Canosa sigue en la mira de todos tras su conocida renuncia a A24 y su guerra mediática con el dueño de América TV, Daniel Vila. Frente a esta situación, la polémica periodista escribió un mensaje a través de sus redes sociales referido a sus proyectos laborales en la televisión.

La partida de Viviana Canosa dejó un sinfín de consecuencias: repercusión en el rating y testimonios de distintas personalidades de la televisión fueron lo más visible de estos últimos días. En este marco, la exconductora de Viviana Con Vos lanzó un enigmático mensaje que generó la sorpresa de sus seguidores.

"¡Tiempo al tiempo!", expresó Canosa, quien sembró la incógnita de cara a su futuro. Cabe destacar que Daniel Vila sostuvo que no hubo ningún tipo de censura, la esperó en el piso del programa, pero finalmente salió vacío y fue motivo de burlas por lo insólito.