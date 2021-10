Viviana Canosa y la amenaza a un político macrista: "Quería cagarlo a trompadas"

¡Estalló de furia! Viviana Canosa se mostró furiosa con un ex ministro macrista y reveló que tuvo intenciones de golpearlo antes de que terminara el gobierno de Mauricio Macri.

Viviana Canosa lanzó fuertes críticas contra un ex ministro del Gobierno de Mauricio Macri.

Viviana Canosa regresó a la TV argentina tras los problemas de salud que tuvo y dio que hablar con unas impactantes declaraciones. La conductora de "Viviana con vos", emitido por A24, protagonizó realizó una fuerte amenaza contra Nicolás Dujovne, político macrista que se desempeñó como ministro de Hacienda -durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019- que fue uno de los responsables de firmar el acuerdo con el FMI: "Lo quería cagar a trompadas".

Mientras gran parte de su programa lo dedicó a criticar y lanzar comentarios con falta de respeto contra el Gobierno de Alberto Fernández, Canosa protagonizó un encendido pase con Luis Novaresio, otro de sus colegas ultraopositores. En medio de los cuestionamientos que le hicieron al Oficialismo, la verborrágica presentadora cambió de tema y disparó contra Dujovne por haber estado cenando con Macri en un restaurante de Miami.

"Hoy lo veíamos desde Tucumán al Presidente hablando a puro grito, como decíamos pasado de peso (sic), gritando... el otro día diciendo que 'mientras algunos brindan en Miami...'", expresó Viviana Canosa, que en principio disparó contra el Presidente y luego terminó cuestionando a Dujovne por la cena que tuvo con Macri en la ciudad estadounidense. Sin embargo, y rápidamente, cambió de tema y manifestó: "Yo, igualmente, lo veo a Dujovne y automáticamente tengo náuseas".

Viviana Canosa y Luis Novaresio hicieron el pase de programa en A24.

"Dujovne me genera lo peor de lo peor. Antes de que se fuera del Gobierno de Macri, creo que yo quería ir a buscarlo para cag... a trompadas por todo lo que había hecho mal. Sí, de verdad... lo de Dujovne me pareció impresentable", continuó Canosa, entre amenazas y comentarios sumamente violentos, frente a un Novaresio que no dijo absolutamente una sola palabra.

Macri debía declarar en Argentina por la causa de espionaje a familiares del ARA San Juan, pero cenó con Dujovne en Miami

Mariano Tilli, politólogo y docente, compartió una foto de Macri junto a Dujovne y Calcaterra cenando en un restaurante de Miami. A través de sus redes sociales, expresó: "Esta foto hubiera sido tapa de todos los diarios y el centro de todas las editoriales de nuestros periodistas 'independientes' si en vez de Macri, Dujovne y Calcaterra, los que cenaban en Cipriani de Miami eran CFK, Axel y Máximo en 2016". Y sentenció fuertemente: "Esta es la impunidad del antiperonismo".

Mauricio Macri y Nicolás Dujovne.

Nicolás Dujovne defendió el megaendeudamiento con el FMI

El exministro de Economía Nicolás Dujovne reapareció en la escena pública en medio de la campaña electoral, y defendió el megaendeudamiento que generó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso, y como si fuera poco, cuestionó la gestión económica del presidente Alberto Fernández.

“Si el FMI se dedica a dañar a los países, entonces que la Argentina abandone la institución (...) El programa con el FMI funcionó. En 2018 cuando se nos cerraron los mercados fuimos al Fondo que es el prestamista de última instancia para los países. Evitar un default era muy importante", expresó el exfuncionario en una entrevista a Clarín.

Luego, se lanzó a afirmar que "buena parte de los problemas que tiene la Argentina" se debe a que el país "no cumplimiento de los contratos" además del "default fácil". "Con el programa pudimos reducir el déficit fiscal, pasando de déficit a superávit comercial y llegar con un riesgo país a las PASO de agosto de 2019 de 850 puntos básicos. Es el programa que hicieron Portugal, Jamaica, Uruguay, Ucrania y Egipto. Y funciona", argumentó.