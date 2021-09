Viviana Canosa rompió el silencio y habló de su salud: "Voy a mostrar mis estudios"

Viviana Canosa reveló el motivo de por qué se ausentó de su programa tres veces en la última semana y descartó que tuviera coronavirus, como se había deslizado.

Viviana Canosa respondió a los rumores que indicaban que se había contagiado de coronavirus y pese a eso había retomado sus actividades en A24. Durante la última semana, la conductora llamó la atención al faltar en tres oportunidades a Viviana con vos, el ciclo que conduce a diario, por lo que se empezó a especular con que se había contagiado de coronavirus, sobre todo teniendo en cuenta su prédica contra la pandemia. Para romper el silencio, Canosa publicó los estudios médicos que se realizó y le envió un duro mensaje a sus críticos.

Desde que comenzó la pandemia, Viviana Canosa es una de sus más fervientes detractoras, así como también de todas las medidas que fue tomando el Gobierno Nacional para cuidar a los argentinos. Muy crítica de la cuarentena y las vacunas, la periodista se cansó de despotricar contra cada protocolo dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández mientras también le dio lugar en su programa a divulgadores anti vacunas. Inclusive, Canosa debió pagar una multa por beber dióxido de claro al aire, algo contraindicado por la ANMAT.

Por eso sorprendió la ausencia de Viviana Canosa en su programa de A24 durante la última semana, donde faltó en tres oportunidades distintas. Ante los rumores de que se había contagiado de coronavirus y luego retomado sus actividades en el canal, la polémica conductora disparó contra sus críticos en Twitter y aclaró qué le sucedió. "Estoy en reposo! Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas! Muchisimas gracias", escribió Canosa en una publicación en la que también compartió el resultado negativo del test de Covid-19.

En otra publicación, la conductora mostró dos recetas firmadas por el Dr Adrián Carlos Di Sanzo que demuestran que el cuadro de salud que hizo que se ausentara de su programa no tiene que ver con el coronavirus. "¡Muchas gracias y por favor no inventen!", reclamó Viviana Canosa en ese mismo tuit, apuntando claramente a quienes especularon con que se había contagiado de Covid-19.

La supuesta interna entre Canosa y sus compañeros en A24

Algunos de los colegas que comparten canal con Canosa estarían muy molestos debido a sus ausencias. Es que la hija de la conductora asiste al colegio ORT, institución que estuvo en el centro de la polémica en las últimas semanas por los contagios masivos de coronavirus que se dieron, por lo que la niña se encuentra aislada en casa de su madre. Esto habría provocado grandes resquemores entre los compañeros de la periodista, porque ella no dejó de acudir al estudio por ese motivo. Una de las figuras de A24 que más molestas estarían es Luis Novaresio, quien hace el pase todas las noches con Canosa,