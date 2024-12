Viviana Canosa rompió el silencio y anunció lo peor: "No puedo más".

Viviana Canosa terminó de forma abrupta su ciclo radial en Radio Rivadavia y su salida causó polémica en los medios. Horas después de la noticia y el primer comunicado de Canosa, un movilero la interceptó y ella confesó lo impensado y cargó contra Javier Milei. "Nos quiere esclavos y sometidos", sentenció la conductora.

Interceptada por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), Viviana Canosa se refirió al final de su programa en Radio Rivadavia y remarcó: "Terminé muy bien. Era lo pactado, pero se adelantó un par de sábados (...) Este año Martina está intensa con las fiestas, con los cumpleaños, con los Bat, llega un momento en que decís ya no puedo más. Me voy con el amor de todos mis compañeros”.

"Siento que este laburo es como una gran escalera que no sabés muy bien donde termina, a veces subís cuatro escalones, a veces bajás uno, pero siempre estás. Los que somos de otra generación, y no es en contra de los influencers, tenemos mucho taco gastado, como diría Moria (...) El año cierra hermoso", agregó Viviana Canosa,

Además, cuando le preguntaron sobre sus planes laborales para el 2025 la conductora deslizó: "Estoy para un programa de actualidad, que puede tener todo. Me llamaron de todos los canales de aire y creo que mi corazón está cerca de uno, muy cerca, pero tengo que ver".

Por último, Viviana Canosa habló del Gobierno de Javier Milei sin tapujos y fulminó la gestión del libertario al indicar que "nos quiere esclavos y sometidos". "No hay democracia sin libertad de expresión. No puede un Presidente maltratar tanto al periodismo, salvo a los ensobrados que no repreguntan y se van a comer con él a la Quinta de Olivos y que escuchan ópera los domingos", arremetió.

La dura revelación de Viviana Canosa sobre Javier Milei y Yuyito González: "Es una joda"

La periodista y conductora Viviana Canosa se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González y señaló la "hipocresía" del mandatario por un tema muy particular.

Canosa ya tuvo fuertes declaraciones en contra del jede de Estado a quién acusó de ser el culpable de que haya perdido varios trabajos. En este caso no sólo la ligó la pareja presidencial sino también la hija de la "primera dama" Brenda Di Aloy.

"Otra que tiene custodia es Yuyito González, la novia del Javo, y también la hija. Parece que todo es una joda más grande que una casa", expresó Viviana Canosa en respuesta a la polémica que se generó luego de que el presidente apuntara contra Lilita Carrió por ir con custodia al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta.

"En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas", expresó Javier Milei generando el rechazo de toda la Coalición Cívica. De esta manera la periodista señaló la doble vara del mandatario.