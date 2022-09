Viviana Canosa reapareció en TV y contó detalles de su salida: "Soy una mina grande"

La exfigura de A24 volvió a la pantalla chica y contó cómo fue su salida del canal de Grupo América.

Viviana Canosa reapareció en televisión tras el abrupto final de Viviana Con Vos y contó detalles de su salida de A24. Un día después de hacer un descargo en redes, la comunicadora opositora fue invitada a la pantalla chica y se refirió a la polémica renuncia de su programa diario.

Invitada a Más Realidad, ciclo que conduce Jonathan Viale por La Nación+, Canosa aseguró que ya se siente "una mujer grande" para que le digan "qué tiene que decir en la televisión". Además confesó que sentía que "sus días estaban contados" y que tuvo que meditar la decisión ya que "su programa era un éxito".

"Fue censura. Recién te contaba que el día que asumió el superministro sentí que mis días estaban terminados. Sabía que eso iba a pasar", aseguró Canosa. Sin embargo, luego añadió de forma contradictoria: "Yo tenía libertad, pero sentía que iba a empezar a ser difícil".

En este marco, sumó: "Yo firmé un contrato con total confianza y les dije que el día que sintiera que no tenía más libertad me iba”. Además, hizo énfasis en su edad y en los años de trayectoria televisiva que "no le permiten mentir ante la gente". “Yo no puedo ir a hacer tele para pasarla mal. Soy una mina grande, no me pueden decir lo que tengo que hacer”, sentenció.

La verdad sobre la escandalosa separación de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

Tras una turbulenta estadía en A24, la señal de Daniel Vila se desligó de Viviana Canosa y lo hizo mediante un escándalo que ocupó buena parte de la agenda mediática. Y en medio de las teorías sobre el futuro de la conductora macrista en los medios, se viralizaron declaraciones suyas sobre los motivos que la llevaron a separarse del escritor Alejandro Borensztein, hijo del recordado Tato Bores, en 2018.

“Nos divorciamos. Fue una decisión dura de tomar, pero era la mejor. Fue de común acuerdo. El amor va a estar siempre. Nos une nuestra hija. Cuando uno tiene un hijo tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión", indicó Canosa en una emisión pasada del programa Vino Para Vos (KZO), conducido por Tomás Dente.

Sobre el momento en que decidió divorciarse, remarcó: "Cuando dije la palabra ‘divorcio’, tragué y pensé ‘no lo puedo creer’. Fue un proceso muy largo, especialmente para mí. Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiere decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro. Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina".

"Faltaban cosas que a mí básicamente no me terminaban de cerrar. Fue un proceso muy para adentro. Pero un día cae la ficha y se toma la decisión. Hasta que no firmás el último papel no lo podés creer. Uno arma la familia para toda la vida. Nunca pensás que se va a terminar. Cuando se lo conté a Martina nos aliviamos los dos. Estamos conectadas todo el tiempo. Era una decisión que había que tomar y no lo contamos de común acuerdo con Ale porque los dos queríamos estar más tranquilos. Nadie se divorcia de un día para el otro. Me casé en secreto. ¿Por qué iban a tener que saber ahora que me divorcie?”, cerró la polémica comunicadora macrista.