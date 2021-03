Se prendió fuego A24: Viviana Canosa habló de los hombres que la erotizan y puso como ejemplo a Jorge Asís.

En el primer pase entre Viviana Canosa y Luis Novaresio en A24 se produjo un divertido cruce en el que ambas figuras dejaron de lado los temas de coyuntura política para hablar de amor y vínculos sexoafectivos. Sin filtro, la conductora macrista se sinceró y enumeró las características que le gustaría encontrar en un futuro amor: "Soy más de veteranos. Un Jorge Asís, por ejemplo".

Todo arrancó cuando Canosa elogió al novio de Luis Novaresio, deslizando que ella no tuvo tanta suerte en el amor de pareja. "¿Tengo algún tipo de pre requisito para buscar?", interrogó el conductor macrista, en un tono divertido. La respuesta no se hizo esperar e inició un picante ida y vuelta: "Buena gente, inteligente, que tenga sentido del humor".

"¿Un cincuentón o un cuarentón?", soltó Novaresio, a lo que Canosa lanzó, sin filtro: "Soy más de veteranos. Un Jorge Asís, por ejemplo. Igual, el Turco debe ser muy mujeriego y yo quiero a alguien fiel. Si conseguís uno, tráemelo". "¿La fidelidad para vos es la exclusividad sexual?", quiso saber Luis, obteniendo un rotundo 'absolutamente' de su colega, ya nerviosa por la magnitud de las confesiones de la noche.

Convencida, la conductora de Viviana con vos expuso: "Yo quiero un marido. No como este nuevo feminismo que viene con el poliamor. ¿Qué es el poliamor? Muchachos, él es mío y yo soy de él. No hay discusión. Siento que se desvaloriza la familia. Eso me saca". A contramano, Novaresio dio a entender que con Braulio, su pareja, son mucho más 'relajados' en términos de aperturas sexuales con otras personas: "Creo que el amor tiene algo de exclusividad. Creo que todos los acuerdos entre dos personas son válidos. Por lo pronto, en mi caso, es un acuerdo tranca".

"No llames, no preguntes", deslizó Canosa, entre risas. Y agregó: "Quiero un sesentón. Me encantaría un toco y me voy, pero no me sale. No tengo idea de quien me podría gustar. Me gustan los fuleros intelectuales, los que tienen perfiles bajos en las fiestas. Tipos que no son metrosexuales. Quiero un pibe de barrio. Una vez me dijo Moreno que a mí lo que me vendría bien es un peronista"

Sorprendido por la sentencia, el conductor preguntó: "¿Un Tailhade?". Liberada de cualquier tapujo, la polémica periodista le hizo un guiño a una figura de Juntos por el Cambio: "Me gusta Miguel Ángel Pichetto. Me erotiza su cabeza".