Viviana Canosa deslizó que no descarta dedicarse a la política

Viviana Canosa estuvo junto a el periodista ultramacrista Luis Majul y se complementaron para disparar contra el gobierno de Alberto Fernández. Pero el momento más sorpresivo de su conversación fue cuando la conductora blanqueó que tiene interés de dedicarse a la política en otra etapa de su vida.

"No descarto dedicarme a la política. Pero voy de a poco, ahora estoy disfrutando de esto", reveló la conductora de Nada Personal, por El Nueve, frente a la pregunta de María Julia Oliván.

Sobre su acercamiento a la política también fue consultada por Federico Andahazi, quien quiso saber cómo transitaba el pasaje entre el periodismo de espectáculos y el político. "No hay mucha diferencia, salvo que los políticos le pueden arruinar o mejorar la vida a la gente, el puterío es exactamente el mismo, son todos divos o divas de televisión", sostuvo Canosa.

Y agregó: "Entre el espectáculo y la política en la tele abierta hice un camino en Infobae de cuatro, cinco años que me fue curtiendo mucho, pero no volvería para atrás nunca".

La inesperada invitación de Viviana Canosa a Luis Brandoni

Viviana Canosa le realizó una inesperada invitación al actor Luis Brandoni. Al aire de Nada Personal, su programa de El Nueve, la conductora realizó una pregunta que descolocó a todos en el piso: "¿Qué papel te gustaría hacer como veterano guapo? Estás buenísimo". Por su parte, el famoso protagonista de diferentes novelas y películas argentinas le contestó: "No insistas con eso porque te va a ir mal esta noche".

"No tengo ningún problema, Beto. ¿Me querés hacer una propuesta indecente? Yo no arrugo, yo me la banco. Prefiero que se arme un romance acá y no que me lo inventen", aseguró Canosa, aludiendo a los rumores que la vincularon con un ministro del actual Gobierno de la Nación. Acto seguido, Viviana le preguntó a Brandoni (80 años) en qué momento de su vida se sintió más pleno.

"Si fuéramos a comer, ¿qué comeríamos?", le consultó Canosa. Luis Brandoni contestó manifestando que los platos que desgustarían serían pastas y ensaladas. Acto seguido, la conductora exclamó: "Cuando se termine la cuarentena, hacemos otra entrevista y te doy un beso, tipo ficción".