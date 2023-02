Viviana Canosa confesó un romance con un político de Cambiemos: "Me da mucha vergüenza"

La conductora de LN+ sacó a la luz una relación secreta que mantuvo con un político de Cambiemos. Todos los detalles.

Viviana Canosa volvió a televisión de la mano de LN+ y no tardó en dejar declaraciones que llamaron la atención de sus seguidores. Una de ellas se relacionó con su vida amorosa, ya que confesó que tuvo un romance secreto con un político de Cambiemos y brindó detalles del misterioso personaje.

En una entrevista para el portal de La Nación, la conductora se abrió como pocas veces a dar información de su vida privada. “En los últimos tiempos tuve una relación con alguien de Cambiemos, pero nadie lo va a saber”, reveló, generando aún más dudas que respuestas.

“Es una gran persona pero me di cuenta que no estoy en condiciones de dedicarle a un hombre más tiempo que a mi hija”, reflexionó, dando a entender el fin del romance. “Soy de entregarme cuando me enamoro, pero a este hombre le escatimé. Además, me da mucho pudor”, continuó explicando. A su vez, indicó que si bien el político “la cortejó mucho tiempo”, la relación duró muy pocos meses.

“Fue el año pasado, él vino muchas veces de invitado a mi programa. De hecho, después de terminar, volvió. Es muy decente y honesto, pero yo no pude”, expresó Viviana Canosa, quien también aseguró: “Hoy no me veo formando pareja, no está en mi cabeza”, depositando todas sus energías en la crianza de su hija Martina.

Qué dijo sobre los rumores de romance con Lacalle Pou

En el 2022, Viviana Canosa debió enfrentar una ola de rumores que la acercaban a Luis Lacalle Pou, presidente uruguayo, quien se separó de su esposa recientemente. La conductora aprovechó su entrevista con un medio uruguayo para negar enfáticamente las especulaciones: "A Lacalle Pou lo entrevisté el año pasado en la pandemia por Zoom, no lo conozco personalmente y desde la pandemia que no voy a Uruguay. La última vez que fui, estuve en Rocha haciendo un retiro espiritual".

Viviana Canosa rompió el silencio y habló de las ofertas para ser candidata

Viviana Canosa anunció su posible retiro de la televisión para abocarse a la política, luego de su escandalosa renuncia de A24. La periodista y conductora habló de los rumores que la vinculan a candidaturas en las próximas elecciones y no descartó ninguna propuesta.

"Me ofrecieron ministerios, jefatura de la Ciudad, senadora, diputada, ministra de Desarrollo Social... todo. Yo igual empecé a estudiar", confesó Canosa en diálogo con Polino Auténtico, el ciclo de Marcelo Polino que se emite por Radio Mitre, para referirse a un posible desembarco en el mundo de la política. La periodista ya contó su fuerte vínculo con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, quienes le ofrecieron trabajo.