Virginia Gallardo se quebró en vivo por los hijos de Ricardo Fort: “Lamento profundamente lo sucedido”

Virginia Gallardo rompió en lágrimas por el escándalo con los hijos de Ricardo Fort durante su homenaje personal, A mi manera.

Virginia Gallardo, modelo y bailarina, se disculpó públicamente con los hijos de Ricardo Fort durante A mi manera, su ciclo de América TV en honor al difunto empresario. A pesar de haber sido pareja de Fort durante mucho tiempo, Gallardo no quiso participar de El Comandante, su nueva biopic, y la familia de él lo tomó muy mal.

“Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría muy orgulloso de ver cómo educaron, criaron, y al día de hoy cuidan a sus hijos”, comenzó Virginia. “Y en lo personal, a los niños. Para mí quedaron así en el tiempo, si bien compartí otros momentos ya más de grandes, pero para mí serán eso toda la vida”.

Con la voz quebrada por un llanto inminente, Virginia se disculpó frente a los hijos de Ricardo. “Quería pedirles disculpas. Lamento profundamente lo sucedido y me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera, pero acá estamos y esta es mi manera, también, de homenajear a papá, de recordarlo y que ustedes se queden con el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo, por supuesto”, finalizó.

Las peleas entre Virginia Gallardo y los hijos de Ricardo Fort

Después de ser tremendamente presionada por la producción, Virginia Gallardo había expresado: “Hagan de esto algo lindo y no me pongan pero tampoco me extorsionen porque no me gusta. Me han mandado mensajes diciéndome que si hubiera estado hubiese podido elegir qué se mostraba y qué no y que como dije que no, ahora no tengo ese derecho. Como queriendo decir que iban a hacerme quedar mal”.

Los hijos de Fort, Felipe y Martita, se enojaron con Gallardo porque a pesar de haber sido alguien muy importante en la vida de su papá no quiso aparecer. “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y es un producto aparte. Terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, se quejó Virginia. “Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”.

A pesar de la actitud de los chicos, la ex de Fort dejó en claro que el problema eran los adultos que están detrás de todo este escándalo. “Yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tienen que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir. No les voy a hablar a los chicos sino al entorno que está alrededor, que son los adultos que les hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre”.