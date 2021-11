Violenta amenaza de Horacio Pagani a Yanina Latorre: "Vas a terminar mal"

Horacio Pagani lanzó una explosiva amenaza contra Yanina Latorre. La mediática estalló de furia y le respondió con un contundente mensaje en LAM, por El Trece.

En las últimas horas, Horacio Pagani lanzó unas explosivas y polémicas declaraciones. El periodista deportivo amenazó en vivo a Yanina Latorre y generó muchísimo revuelo, tanto en la TV como en las redes sociales. Como consecuencia, la mediática estalló de furia en LAM (Los Ángeles de la Mañana) por El Trece y se descargó con una picantísima advertencia.

La pelea comenzó a partir de un comentario que Yanina realizó en el ciclo televisivo que conduce Ángel de Brito: "Pagani, el del fútbol, es el más mediocre que todos ellos. Las pavadas y los chistes que le escuché decir sobre mi marido son para llorar". Y justificó las críticas hacia el periodista deportivo: "Cuando él era compañero de laburo, era divino con nosotros y venía a comer. Yo no me olvido, soy de lo más vengativa que hay sobre la Tierra".

De Brito indagó y le consultó: "¿Era falso?". Y la panelista le resaltó: "Iba a comer con nosotros y después se reía de Diego (Latorre). Señor, no...". Tras las fuertes declaraciones, Beto Casella tomó la palabra en Bendita TV y lo pinchó un poco: "Puede no gustarle tu trabajo". Y Pagani estalló de bronca: "Qué carajo sabe de mi trabajo y de mi vida". Luego, y de manera sorpresiva, le lanzó una advertencia: "Además, conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha...".

Yanina Latorre recibió una dura amenaza de Horacio Pagani en TV.

Casella notó que el comentario de Pagani estuvo mal y le marcó: "Eso ya suena a amenaza". Aun así, el verborrágico periodista deportivo le contestó: "No, porque ella amenaza y dice que tiene cosas...". "¿Qué puede saber de vos?", le preguntó el conductor. Y una vez más, manifestó: "La falta de respeto pública y así, no me gusta. No me gusta la gente chismosa, que se mete en la vida de la gente. Yo pasé a ser un tipo que te odia, aunque no te vea en ningún lado".

"¿Por qué habrá apuntado contra Pagani?", volvió a preguntar Beto. Y finalmente, el panelista concluyó: "La verdad, no sé. La vi dos veces en mi vida. Una vez se presentó y me dijo: 'Soy la mujer de Diego Latorre'. Con Latorre nos estaban maquillando para un programa en el que nos habían invitado. Y luego, como no había lugar en una misma mesa de fútbol, comimos juntos".

La picante respuesta de Yanina Latorre tras la amenaza de Horacio Pagani

Tras la violenta amenaza de Horacio Pagani, Yanina Latorre le respondió este mediodía en LAM (Los Ángeles de la Mañana) con un furioso descargo: "Qué señor peligroso. En ningún momento lo amenacé. Considero que sos un mediocre. Yo trabajaré de chusma, vos trabajás de chusma porque se ve que los del periodismo deportivo no te están contratando".

En tanto, Yanina subrayó que, hace unos años y a partir del conflicto que Latorre tuvo con Natacha Jaitt, Pagani se burló en TV: "Todo lo que acabás de decir es mentira, claramente. Mi odio y rencor hacia vos, Pagani, es que en la época de lo que le pasó a Diego (Latorre), no te solidarizaste con él. Habiendo sido compañero con él, te reías y hacías chistes riéndote de Diego. No te amenacé ni dije nada".

Incluso, la panelista de El Trece anticipó que lo llevará ante la Justicia por sus agresiones en TV: "Ahora me amenazaste, es muy feo y te voy a llevar a mi abogada. Se ve que te dolió y te tocó algo con lo de 'mediocre'. Todo lo que digo es verdad, me chupás un huevo y no te consumo. En una mesa, no sé si había lugar o no, pero has estado con Diego en eventos de fútbol y le mandaste tus libros a él. Así que cerrá la boca, Pagani, voy a ir a la Justicia".