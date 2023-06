Vicky Xipolitakis vivió un intenso momento con un particpante de Masterchef: "Entraste en calor"

La celebridad de Telefe acudió al ciclo de cocina y sorprendió a todos. Un participante de Masterchef se sonrojó con Vicky Xipolitakis.

Vicky Xipolitakis acudió a Masterchef Argentina como visita y vivió un insólito momento con uno de los participantes de la competencia gastronómica que conduce Wanda Nara. La celebridad de televisión entró al estudio del ciclo de Telefe con su exacerbada alegría y todos se echaron a reír al instante.

Xipolitakis fue parte de la primera edición del programa que tiene como jueces a Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y llegó a las últimas instancias de la competencia, aunque no pudo ganar: la final se disputó entre Analía Franchín y Claudia Villafañe, quien resultó coronada como campeona. De esa manera, la exparticipante de Bailando por un sueño se hizo un lugar en el canal de las pelotas y comenzó a formar parte del panel de Cortá por Lozano, el magazine de las tardes que lidera la franja horaria desde hace años con Verónica Lozano a la cabeza, donde tocan temas de sociedad y espectáculos.

La vedette se apersonó en el estudio de televisión con la presentación de Wanda Nara, quien no escatimó en halagos hacia su colega, y al ingresar causó una extraña reacción en uno de los participantes del concurso. "Hola, Vicky, bienvenida. Qué hermoso tenerte por acá. Antonio, entraste en calor, ¿qué pasó?", soltó la conductora del ciclo al ver que el concursante comenzó a abanicarse con el papel donde tenía anotada la receta que debía cocinar ese día. "Abrazalo", le dijo Nara a Xipolitakis, cuando detectó que el joven se había sentido atraído por la modelo.

Tensión en Telefe por el rating de Masterchef

La nueva temporada de MasterChef fue la primera en esta última etapa de Telefe que no tuvo a celebridades como participantes y también la primera que no tiene a Santiago del Moro como conductor: Wanda Nara fue la escogida por el canal de las pelotas par llevar adelante el ciclo. De esa manera, se puede entender que esos cambios no habrían sido positivos para el programa por las bajas mediciones de audiencia que Masterchef ha marcado desde su inicio. Si bien no son números alarmantes, hubo una considerable baja en el rating que las anteriores ediciones del reality show marcaban. De hecho, en alunas ocasiones el programa de preguntas y respuestas que Guido Kaczka conduce en El Trece, Los 8 Escalones, le gana o iguala a la apuesta de Telefe.