Urgente: Telefe levanta MasterChef a último momento por un motivo inesperado

Las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de levantar MasterChef Argentina, el programa de cocina conducido por Wanda Nara. A qué se debe y cuándo no se podrá ver por TV.

Son horas muy movidas en la TV argentina. En medio de la lucha por el rating con El Trece, las autoridades de Telefe tomaron la fuerte decisión de levantar MasterChef Argentina, el programa de cocina que comanda Wanda Nara y que cuenta con muy buenos puntos de audiencia.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los directivos del canal de las tres pelotitas consideró que lo mejor es que el próximo martes 27 de junio se cancele la emisión de MasterChef, que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis como jurados, por un particular motivo.

Por qué Telefe levantó MasterChef

Hace varias semanas, Telefe adquirió los derechos de televisación de la Copa Libertadores para transmitir los partidos de River, Boca y Racing, duelos que son relatados por Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. De esta forma, MasterChef quedó relegado y no saldrá al aire el martes 27, teniendo en cuenta que "El Millonario" jugará frente a The Strongest por la última fecha de la fase de grupos, desde las 21 horas, en el estadio Monumental.

MasterChef se emite de lunes a jueves y también los domingos.

Es clave tener en cuenta que Telefe también levantará las emisiones de MasterChef los días que jueguen Racing y Boca, cuyos partidos tendrán lugar el miércoles 28 y jueves 29 de junio. "La Academia" recibirá a Ñublense desde las 21.30 horas: mientras que "El Xeneize" será local ante Monagas, a partir de las 19 horas.

Por otro lado, desde el pasado lunes 12 de junio, el canal sumó un nuevo programa llamado Gol de Medianoche, que busca repasar los mejores momentos del torneo más importante de Sudamérica. Este nuevo ciclo cuenta con la conducción de Noe Antonelli y Fernando Carlos, de la compañía de periodistas como Priscila Crivocapich y Ariel Rodríguez; y del especialista en apuestas Sebastián Almirón, que resaltará brindando datos sobre estadísticas y predicciones.

Participante de MasterChef descolocó a Wanda Nara con una pregunta íntima

Un participante de MasterChef sorprendió a Wanda Nara con una inesperada pregunta sobre su vida íntima. En pleno programa, el joven se el acercó y le hizo un cuestionamiento en relación a su matrimonio con Mauro Icardi, que pasó por una gran cantidad de controversias mediáticas durante los últimos años. La empresaria se mostró visiblemente incómoda y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Esta vez, los participantes fueron desafiados a cocinar galletitas. Justo cuando Wanda estaba explicando la consigna frente a todos los concursantes, uno de ellos, Rodrigo Salcedo, la frenó y le hizo una pregunta al hueso sobre su matrimonio con Icardi que la desconcertó por completo.

Todo comenzó cuando Nara les preguntó a los concursantes qué pensaban que había dentro de la caja misteriosa que estaba mostrándoles. "Yo soy más sentimental. Me gustaría una notita, algo lindo. Veo grande y veo toda esta onda y... Como está todo patisserie debe ser una torta de casamiento, me imagino algo así", respondió Rodrigo.

"¿Te gustaría casarte, Rodri?", le preguntó Wanda. Rápidamente, el participante le redobló la apuesta con otra pregunta: "Creo que no. No sé. Vos que estás casada, ¿está bueno?". La empresaria soltó una carcajada e hizo un silencio absoluto. "Es buena, eh. Vale, vale la pregunta", comentó Damián Betular, mientras todos aplaudían y se reían. Wanda no respondió nada y, en vez de eso, cambió de tema: "¿Vamos a abrir los regalos? Desaten el moño sin abrir la caja", les indicó a los participantes.